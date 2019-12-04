苏宁上线国行版任天堂Switch：12期免息，预约人数逾5万

IT之家12月4日消息 今日，国行任天堂Switch正式发布。国行版Switch为续航增强版，售价2099元，目前已在苏宁易购上线预约，将于12月10日在苏宁易购线上与线下渠道正式开售，并提供12期分期免息。目前，预约人数已逾5万。

据悉，国行版任天堂Switch预装《新超级马力欧兄弟U豪华版》体验版。腾讯在发布会上表示，未来数周内会陆续把Nintendo Switch上的精品游戏带给中国用户。率先到来的是《新超级马力欧兄弟U豪华版》，官方建议零售价299元，游戏兑换卡将会随后发售，实体游戏卡带将会在明年春节前后发售。

此外，《马力欧卡丁车8豪华版》和《超级马力欧奥德赛》会在未来陆续推出，官方建议零售价均为299元，届时都将在苏宁易购同步开售。

除主机和游戏外，为丰富用户游戏体验，此次发布会还公布了amiibo婚礼造型系列游戏互动模型，多种配色Joy-Con、Joy-Con充电握把、Joy-Con方向盘、Joy-Con腕带，Nintendo Switch专业手柄、Nintendo Switch电源适配器、Nintendo Switch基座套装、Nintendo Switch充电支架、Nintendo Switch便携包等多款官方配件。

据介绍，国行Nintendo Switch的拥有三种游玩模式，电视模式、掌上模式和桌面模式，可适用于多种使用场景。