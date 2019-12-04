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分析师：2023年起特斯拉Cybertruck每年有望交付20万辆

2019/12/4 18:51:44来源：TechWeb作者：小狐狸责编：骑士评论：

12月4日消息，据国外媒体报道，Piper Jaffray分析师亚历山大·波特（Alexander Potter）预计，从2023年开始，特斯拉每年可能交付20万辆Cybertruck电动皮卡。为此，他提高了特斯拉的目标价。

过去两年，波特一直对特斯拉股票给予“买入”评级。如今，他把特斯拉股票的目标价从每股372美元上调至每股423美元。

波特表示，他上调特斯拉股票的目标价，是因为他现在考虑到了这款电动皮卡的交付情况。

他认为，特斯拉有可能从2023年开始每年交付20万辆Cybertruck电动皮卡。此前，特斯拉在Cybertruck的发布会上宣布，首批交付将在2021年底进行。

特斯拉是在上个月发布其首款电动皮卡Cybertruck的，这款皮卡配备有6个座椅，最大续航里程为500英里（约合805公里），起价为3.99万美元（约合28万元）。

由于它的价格和实用性，再加上它的维护成本和充电成本非常低，特斯拉的Cybertruck电动皮卡吸引了越来越多的客户。

本周，墨西哥的一位市长决定向特斯拉订购15辆Cybertruck电动皮卡，并把它们改装成警车。上月底，迪拜警方宣布，将特斯拉Cybertruck纳入到现有警车队伍中。不过，目前尚不清楚迪拜警方将购置多少辆Cybertruck，特斯拉方面也没有给出具体的交易细节。此外，特斯拉的首款电动皮卡还获得了挪威司法部长的订单。

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关键词：特斯拉Cybertruck电动皮卡

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