腾讯手机QQ新功能体验：备份所有聊天记录，悬浮彩签像是微信浮窗

IT之家12月4日消息 近期腾讯手机QQ安卓8.2.0正式版更新，聊天记录支持备份到电脑、迁移至其他手机。另外还支持浮窗彩签可暂存页面、会话内可发起实时位置共享、QQ群一起看直播赛事等。现在QQ官方带来了新功能体验介绍。

聊天记录备份与迁移

把你的聊天记录牢牢锁住，备份与迁移功能。目前已经向全部用户开放，不管你是换电脑、还是换手机，所有的聊天记录都可以被打包备份！

打开手机QQ的设置，选择通用，便能看到聊天记录备份与迁移，按照系统提示便能完成备份与迁移了。

悬浮彩签

这次腾讯带来了全新的悬浮彩签功能，你可以利用彩签将链接“最小化”，并“悬浮”在QQ其他页面上。这有点像微信的浮窗功能。

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网页左侧边缘右滑，不要松开手指，并将手指滑动到右下角方形区域再松开手指。

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点击右上角"..."按钮，在面板中点击添加彩签

根据不同的链接类型，还有不同的颜色来区分文件、网页、和音乐，让你一眼便能找到你的需要~

浮窗的出现，让你可以实现聊天和工作两不误的自由切换。

位置共享

打开对话框点击“+”号键，选择位置—共享实时位置，即可与（找不到路的）好友位置共享了~

群内一起看直播

继【一起听歌】之后，QQ又推出了“一起”系列之群内一起看直播。

现有两个入口 点击群聊天页面，右上角的“一起嗨”手势入口，或点击对话框的“+”就能和朋友一起愉快的看直播啦~