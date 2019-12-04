腾讯：任天堂 Switch Lite国行版引进工作正在筹备中

IT之家12月4日消息 据腾讯任天堂Switch官方消息，12月4日10时30分，主题为“为你的笑容而来”的国行Nintendo Switch 产品上市发布会，在上海正式举办。

发布会上，腾讯携手任天堂宣布，腾讯引进Nintendo Switch将于12月10日正式发售。国行版Nintendo Switch为续航增强版且预装《新超级马力欧兄弟U豪华版》体验版，官方建议零售价2099元，于12月4日中午12时开启预售。腾讯同时表示Nintendo Switch Lite的引进工作正在筹备中。

游戏阵容方面，发布会上表示，未来数周内会陆续把Nintendo Switch上的精品马力欧相关游戏带给中国用户。率先到来的是《新超级马力欧兄弟U豪华版》，官方建议零售价299元，12月10日在Nintendo e商店正式发售，游戏兑换卡将会随后发售，实体游戏卡带将会在明年春节前后发售。《马力欧卡丁车8豪华版》和《超级马力欧奥德赛》会在未来数周内陆续推出，官方建议零售价均为299元。

除主机和游戏之外，本次发布会亦公布了amiibo™婚礼造型系列游戏互动模型，多种配色Joy-Con™、Joy-Con充电握把、Joy-Con方向盘、Joy-Con腕带，Nintendo Switch专业手柄、Nintendo Switch电源适配器、Nintendo Switch基座套装、Nintendo Switch充电支架、Nintendo Switch便携包等多款官方配件，以进一步丰富和增进用户游戏体验。