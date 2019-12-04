中国银联“碰一碰”支付支持机型最新名单公布：华为小米三星苹果等

IT之家12月4日消息 中国银联“碰一碰”付款依托银联最新的标签支付技术，在商户受理标贴中内嵌NFC标签存储商户信息，使用云闪付APP或指定型号手机直接碰触标签就可以完成付款。

近期中国银联公布了“银联碰一碰”支付支持机型的最新名单，包括华为、小米、三星、OPPO、vivo、魅族、苹果等品牌手机。

华为手机：

P30/P20/P10系列、Mate30/Mate20/Mate10/Mate9系列、Mate RS、Mate S、Nova 2S、荣耀10/V10/9（不含青春版）/V9/8（不含青春版）/V8（全网通）

小米手机：

小米CC9/CC9 Pro/CC9 e/CC美图定制版、小米9/9 Pro、小米6、小米5/5s/5s plus系列、小米Note3/Note2、小米MIX Alpha/MIX3/MIX2s/MIX2、Redmi 8A/8/7A/7、Redmi Note 8/Note 8 Pro/Note 7 Pro、Redmi K20/K20 Pro、Mi9 SE/9/8

三星手机：

Galaxy Note9/Note8/Note5、Galaxy S10+/S10e/S10/S轻奢版/S9+/S9/S8+/S8/S7 edge/S7/S6 egde+/S6 edge/S6、Galaxy A80/A70/A60、Galaxy A9s/A9 Star/A9/A8s/A7/A5、Galaxy W2019/W2018/W2017、Galaxy C9 Pro/C7 Pro/C7/C5 Pro/C5、G9298

OPPO手机：

Reno2系列、Reno系列

vivo手机：

iQOO Pro 5G/ Pro/Monster、IQOO、X27 Pro、NEX 3、NEX 3 5G

魅族手机：

Pro6 Plus、Pro5、16s

苹果手机：

iPhone7及以上（操作系统为iOS11及以上）