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特斯拉上海电池生产设施将完工，Model 3已组装超百辆

2019/12/5 7:25:34来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

12月5日消息，据外媒报道，特斯拉位于上海的“3号超级工厂”（Gigafactory 3）可能仍在等待最终批准，然后才能开始交付在当地生产的Model 3，但工厂的建设仍在加速推进。其中，电池生产设施几近完工，停车场的Model 3也越来越多。

上海工厂一期工程已经竣工，地面和道路已经完全铺好，工厂周围的草坪也种植到位，综合大楼周围停放着多辆特斯拉汽车。

然而，最令人印象深刻的可能是工厂的二期工程区域，这里负责电池模块生产，进展同样迅速。电池生产设施的外部即将完工，二期屋顶和墙壁几乎都已完成。这处电池生产设施的规模明显小于车辆组装设施。

二期工程大约在2019年第三季度末才开始，最新进展尤其令人印象深刻。9月初，整个二期区域只有一块正在平整的土地，但12周后，巨大生产设施外部现在已接近完工。鉴于特斯拉在这段时间也在忙于调试Model 3生产线，这同样让人感到惊叹。

除了二期工程进展迅速之外，在综合大楼和电池生产设施之间的停车场，也看到了越来越多的中国制造Model 3，大概有超过100辆Model 3停在停车场。特斯拉已经获得了中国政府的批量生产许可证，该工厂很可能生产更多Model 3。

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关键词：特斯拉model 3

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