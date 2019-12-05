《荒野大镖客2》Steam开启预购：249元起， GTX 1060可畅玩

IT之家12月5日消息 《荒野大镖客：救赎2》现已在Steam上开启预购，12月6日正式发售。价格方面普通版售价249元、特殊版售价329元、终极版售价399元。

游戏介绍：

Rockstar Games出品的史诗《荒野大镖客2》的开放世界游戏也是主机世代评分最高的游戏，PC版更是添加了全新故事模式内容，并进行了视觉效果升级等各项改进。

美国，1899年。当警察开始打击残余亡命之徒的帮派时，蛮荒的西部时代终将迎来最后的黄昏。亚瑟·摩根和范德林德帮众在黑水镇一次抢劫行动中遭遇了始料不及的意外，他们不得不逃离这个西部小镇。联邦侦探和全国顶尖的赏金猎人在他们的身后穷追不舍，亚瑟一行人必须在广袤蛮荒的美国腹地上四处劫掠、挣扎求生。而帮派内部的矛盾分化日渐加深，摆在亚瑟面前的将是他无法避免的抉择：究竟是选择自己的理想，还是选择效忠于抚养了自己的帮派。

系统需求最低配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)



处理器: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300



内存: 8 GB RAM



显卡: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

存储空间: 需要 150 GB 可用空间

推荐配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 10 - April 2018 Update (v1803)



处理器: Intel® Core™ i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X



内存: 12 GB RAM



显卡: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

存储空间: 需要 150 GB 可用空间

Steam链接：点此访问