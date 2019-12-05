内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《荒野大镖客2》Steam开启预购：249元起， GTX 1060可畅玩

2019/12/5 7:36:25来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月5日消息 《荒野大镖客：救赎2》现已在Steam上开启预购，12月6日正式发售。价格方面普通版售价249元、特殊版售价329元、终极版售价399元。

游戏介绍：

Rockstar Games出品的史诗《荒野大镖客2》的开放世界游戏也是主机世代评分最高的游戏，PC版更是添加了全新故事模式内容，并进行了视觉效果升级等各项改进。

美国，1899年。当警察开始打击残余亡命之徒的帮派时，蛮荒的西部时代终将迎来最后的黄昏。亚瑟·摩根和范德林德帮众在黑水镇一次抢劫行动中遭遇了始料不及的意外，他们不得不逃离这个西部小镇。联邦侦探和全国顶尖的赏金猎人在他们的身后穷追不舍，亚瑟一行人必须在广袤蛮荒的美国腹地上四处劫掠、挣扎求生。而帮派内部的矛盾分化日渐加深，摆在亚瑟面前的将是他无法避免的抉择：究竟是选择自己的理想，还是选择效忠于抚养了自己的帮派。

系统需求最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

处理器: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300

内存: 8 GB RAM

显卡: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

存储空间: 需要 150 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 - April 2018 Update (v1803)

处理器: Intel® Core™ i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

内存: 12 GB RAM

显卡: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

存储空间: 需要 150 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Steam荒野大镖客

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有