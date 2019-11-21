拼多多收盘大跌近23%，黄峥一夜之间损失48亿美元

北京时间11月21日晚间消息，据国外媒体报道，由于2019年第三季度业绩未达预期，拼多多创始人黄峥的财富在一夜之间缩水近50亿美元。

昨晚，拼多多发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，总营收为人民币75.139亿元（约合10.512亿美元），与上年同期的人民币33.724相比增长123%。

归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币23.350亿元（约合3.267亿美元），而去年同期净亏损人民币10.983亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币16.604亿元（约合2.323亿美元），而去年同期净亏损人民币6.189亿元。

由于营收低于分析师预期，且亏损额扩大，拼多多股价在美国时间周三开盘后一度下跌23.13%，报于每股31.30美元。最终，拼多多股价以每股31.40美元收盘，跌幅为22.89%，市值为364.98亿美元，跌破400亿美元大关。

与此同时，拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥的个人资产总值降至163亿美元，下跌48亿美元。

此次，拼多多股价跌幅是自去年7月IPO（首次公开招股）以来最大的一次，并导致该公司今年以来的股价涨幅降至40%，但仍然可观。

拼多多此次股价大跌主要是因为第三季度业绩未达预期。在截至9月底的第三季度，拼多多销售额增长了一倍多，达到人民币75.1亿元（约合11亿美元），但低于分析师平均预期的人民币76.5亿元。净亏损从去年同期的11亿元扩大到23亿元。

有分析人士称，尽管拼多多的营销开支巨大，但该公司的市场（marketplace）模式可以维持较高的毛利率，并应随着营收的增长而带来利润。

第三季度，拼多多销售与营销开支为69.088亿元人民币（约合9.666亿美元），与上年同期的32.296亿元人民币相比增长114%。