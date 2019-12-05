中国工程院院士刘韵洁：5G时代将诞生规模更大的“BAT”

在11月23-24日举办的网易未来大会上，刘韵洁院士进行了精彩的主题演讲，并参与了众多重磅嘉宾组成的圆桌讨论，针对5G技术进行了精彩分享，5G技术，还会影响我们生活的哪些层面？会有新的BAT级别互联网巨头诞生吗？中国又面临哪些机遇与挑战？带着这些问题，网易科技与刘韵洁院士进行了独家对话。

5G定位万物互联，将对实体经济发挥更大作用

在刘韵洁看来，5G技术的作用定位十分明确：万物互联。

刘韵洁认为，5G技术主要针对实体经济发挥更大的作用，但同时也面临许多需要解决的问题。首先，5G网络一定要能够满足工业互联网的需要，目前的互联网在消费领域已经非常成功，出现了以BAT等巨头为代表的大批互联网公司。但是进入实体经济以后，工厂制造业所需要的工业控制、自动流水线等，都更加需要确定性的网络空间，确定性网络可以在一个网络域内给承载的业务提供确定性业务保证的能力，这些确定性业务保证能力包括时延，时延抖动，丢包率等指标。在消费领域，网络只需要满足万物互联，但是在实体经济，特别是工业互联网，对于时延、抖动的要求更加严格。

“在工业互联网的应用中，会有一些控制指令，每250微秒发送一条指令，但如果延时的抖动大于250微秒，这些指令就会丢失。在消费领域，指令可以重新发送传输，但是在工业控制领域，就很容易造成事故，所以工业领域对于网络的确定性要求非常严格。”刘韵洁举例，“5G需要核心网来保证网络的带宽和延迟，所以网络必须要有变革，要有确定性的网络。”

5G中国正处领先，但发展依然存在瓶颈

有观点认为，5G对于中国的设备厂商的崛起是一个巨大的机会，对于此，刘韵洁表示，从云测试方面来看，目前所有国外的设备和国内的设备，都还没有达到指标，但确实以华为、中兴、大唐为代表的中国企业，在这方面做的比国外设备厂商更好，这一点非常了不起。此前，中国的设备厂商参与竞争要依靠低价，而现在则可以依靠中国企业具备优势的设备指标，加以高质量的服务以及成本优势，使得中国设备厂商在全球都具有相当的竞争力。

刘韵洁强调，5G网络，目前还有很多瓶颈没有解决，而这些问题的解决与否，直接关系到5G技术在垂直领域的兑现，甚至是工业互联网的整体发展。刘韵洁表示，5G技术在垂直行业的应用，必须采用新的网络架构、新的网络技术，解决传统产业需要低延迟、低抖动、安全的网络等需求，行业内的从业者一定要有意识，只有采用新的网络架构、新的网络技术，中国5G技术、垂直行业才能得到充分发展，中国的工业制造才能渐渐的提升改造。

5G时代会产生新的“BAT”，企业规模将更大

回顾3G、4G时代，中国诞生了以BAT为典型代表的一批互联网巨头公司。5G时代，刘韵洁认为，一定会有新的“BAT”诞生，并且会具备更大的企业规模。

刘韵洁谈到，5G时代，在一片新的蓝海里，一定会产生新的BAT，但是这些新巨头的诞生，甚至体量会更加庞大。但是，这些巨头的诞生，并非是在消费领域，而完全会诞生在实体经济中。刘韵洁强调，新巨头产生的过程会非常困难，因为实体经济毕竟不是眼球经济。

刘韵洁举例，目前中国最成功的互联网巨头，其成功也仅仅局限于以全球买卖为主的消费领域，但是在整个制造业的产业价值链、供应链等方面，很多大公司并没有完全解决好。目前全球很多巨头公司的产品规划，依然要参照前一年的规划进行制定，究其根本原因，正是由于数据的割裂和不统一。因此，确定性网络，是5G技术在实体经济中发挥作用的基本条件。

未来网络，为持续的创新领先打下基础

未来网络（Future Network），又称为新一代网络，是2013年国务院批准的国家16个重大专项之一，也是我国在网络和信息领域，第一个大科学工程项目，刘韵洁表示：“这是很了不起的。”十几年前，就可以预见网络布局需要核心网、需要新的技术，需要低延迟的、更安全的、更可靠的网络，这的确是件很了不起的事情。

刘韵洁认为，在全球传统互联网发展阶段，中国的贡献有限，而美国、欧盟相对贡献较大；但是在未来网络变革当中，中国应该做出更多贡献，也应该具备一定的话语权。刘韵洁表示，未来网络大科学工程的启动，是一项重大创新，也正是由于该工程，包括设备制造商、互联网公司、运营商以及高校，都在国家的支持下，得到了一个开放的、创新的网络环境，为持续的创新领先打下了基础，也为核心网络打下了基础。

附：未来网络国内发展史

2009年，中国工程院与中国国家自然科学基金委员会，联合启动了“面向2030年中国工程科技中长期发展战略研究”项目，在刘韵洁院士提议下，设立了有关未来网络的研究咨询课题。

2010年，在国家发展和改革委员会启动重大科学专项研究项目之际，李国杰、刘韵洁院士联合向国家发改委提议立项未来网络试验设施CENI项目。

2013年，首个未来网络小规模试验设施落户南京未来网络谷，以该试验设施为基础，后期将建设未来网络试验设施CENI，骨干节点覆盖全国包括南京、北京、上海等35个重要城市，支持量子通信、空间网络、物联网等试验。

2014年，南京未来网络组织全球80个科研团队在未来网络小规模试验设施开展试验验证。

2016年，国家重大科技基础设施-未来网络试验设施（CENI）项目建议书正式获得国家发改委批复同意，将覆盖全国40个城市，100个边缘网络，128个异构虚拟网络，4096个并行试验；创新体系结构与组网技术，全面支持软件定义网络与网络功能虚拟化。

以下为网易科技对话刘韵洁院士部分实录：

网易科技：您之前提出5G、云计算、AI必然会成为未来解决实体经济的重要服务，云服务、边缘计算算是5G最重要的环节，它们将会成为我国数字经济重要组成部分，您能具体讲解一下您这样说的根本原因是什么吗？它们的重要性体现在哪里？

刘韵洁：5G现在的定位是万物互联，它主要是针对实体经济，要进入到实体经济当中发挥更大的作用。发挥更大的作用要解决很多问题，首先网络要能够满足工业互联网的需要，现在的互联网我认为满足不了要求。目前的互联网在消费领域非常成功，出现了BAT这么多互联网公司。但是进入实体经济以后，工厂需要的工业控制也好，需要的自动流水线也好，就需要确定性的网络空间。

网易科技：5G是可以的吗？

刘韵洁：5G也要通过核心网，要连载工厂，连载汽车，需要实体网络，也需要核心网来保证网络的带宽和延迟。所以网络必须要有变革，要有确定性的网络。

网易科技：什么是新的安全思路？

刘韵洁：现在的安全思路，比如数据中心外面加一层层防火墙，现在有一些防火墙压在里面了，防火墙根本不起作用，你就是合法的身份，你就认为它通过就OK了。所以安全的问题也需要新的解决方案，能够第一时间发现攻击，你怎么判断是攻击还是流量增加了？DDOS攻击，本来是10兆带宽发给我，突然变成15兆发给我了，是供给还是流量增加了？我怎么判断，用户有一些东西需要快一点，我带宽马上发开一点，我不是攻击，要更智能化，采取了很多测试，第一时间发生了攻击我就采取全网的测试来解决这些问题。

网易科技：您能不能讲一下现在5G对于中国的设备厂商的崛起是不是一个巨大的机会？是不是中国的设备厂商能够凭着我们在5G技术上的领跑，能够得到更快的飞跃性的发展？

刘韵洁：5G是中国目前处在领先的水平，从云测试来讲，所有国外的设备、国内的设备，都还没有达到指标，但确实华为、中兴、大唐做的比国外还要好，这很了不起。我们原来的设备是靠我们价格便宜才可以，现在我们确实做的比他们好，再加上我们的服务，我们的成本也有优势，所以有竞争力，在全球都有竞争力。

网易科技：这个竞争力会给设备厂商带来重大利好吗？

刘韵洁：当然是利好。

网易科技：中国的5G用户还不如韩国多，我们现在是才起跑的阶段，那么多的人觉得5G大有可行的，你会不会觉得是不是被高估了？

刘韵洁：这不是被高估了，但5G还有很多问题没有解决，这些问题不解决垂直行业的应用就没法儿兑现，垂直行业不兑现，工业互联网上不来，解决不了问题，5G花那么大投资将来会是一个问题，会是一个风险。

网易科技：回顾3G、4G时代，您也讲了，我们诞生了BAT，都是在那个时代诞生的一大批互联网公司，5G时代会诞生什么？

刘韵洁：那就是新的BAT。

网易科技：还是在消费互联网领域吗？

刘韵洁：不是在消费领域，完全在实体经济，在一片新的蓝海里产生新的BAT，新的谷歌，新的脸书，这肯定会产生，但这个产生是非常困难的，不是一个眼球经济。

网易科技：会在实体经济里面产生这么体量巨大的公司？

刘韵洁：对，公司可能更大。