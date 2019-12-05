“海贼王”被抓，全国最大制售微信外挂软件案破获

据微信110消息，近日广州市公安机关开展“净网11号”专案收网行动，在微信团队的配合下，成功打掉一个制作、倒卖、使用微信外挂软件，从事微信帐号买卖、养号业务的特大新型黑客犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人44人，缴获涉案微信号约65万个，涉案金额约1041万元。该案是目前破获的全国最大制售微信外挂软件的网络黑产案件。

2019年5月，广州警方在侦破一宗婚恋交友诈骗案时，发现嫌疑人使用一款名为“海贼王”的微信外挂软件。

据嫌疑人供述，该软件由一名叫梁某伦的男子售卖给他们，并为其解决该软件在使用过程中遇到的问题。

获悉情况后，在微信团队、腾讯守护者计划安全团队的支持下，由广东省公安厅迅速组织省厅网警总队等相关单位组成了专案组进行集中攻坚。

经侦查，该团伙以软件制作者陈某展为核心，分为软件制作者、软件代理商和微信号商三层角色。

第一层为软件制作者陈某展等3人，主要负责研发“海贼王”微信外挂软件，并将软件挂到网站上供用户下载。该软件需要授权码才能使用，嫌疑人通过销售授权码和收取软件代理费非法获利。

第二层为软件代理商梁某等10人，主要向软件制作者获取代理资格，低价批量购买授权码，并转卖给微信号商，部分代理商同时也从事微信号商的黑产业务。

第三层为微信号商龚某等31人，主要向代理商购买授权码，并使用“海贼王”软件批量注册实名微信帐号，进行养号、卖号业务。

在查清团伙组织架构和锁定相关犯罪证据后，8月7日，省公安厅组织广州市公安机关开展专案集中收网行动，分赴广东、江西、上海、河南、四川、湖北、吉林等13个省市共抓获犯罪嫌疑人44人，当场缴获微信外挂软件及其源代码、电脑、手机、银行卡等一大批，缴获涉案微信号约65万个，冻结涉案金额1041万元，实现了对该特大黑客犯罪团伙的全链条打击。

微信安全团队表示，今年持续关注黑产动态，发现在线上策略高压对抗下，黑产链条衍生出洗号环节，并催生新型外挂技术融合，批量清洗帐号供下游犯罪团伙使用。

+洗号： 在微信的高压打击下，iOS端恶意注册黑产萎缩，而下游犯罪工具多样，对iOS端登录帐号存在客观需求，于是恶意注册养号黑产链条中演化出单独的洗号环节，利用通信协议挂技术，将安卓系统注册的帐号洗白后供给iOS端使用，为下游犯罪提供帐号批量处理服务并以此牟利。 +协议挂： 一些开发者私自通过反编译微信客户端，获得、私自封装微信通信协议，使其成为底层框架；海贼王的开发者将微信通信协议进行二次开发，在底层协议伪造正版客户端访问微信服务器的基础上，开发正版微信客户端不具备的功能，对微信生态造成极大的破坏。

微信团队表示，一直致力于打造绿色、安全、健康的网络环境，反对任何扰乱微信正常使用秩序的行为。对此类严重破坏用户体验的行为，我们将依法依规持续进行严厉打击。