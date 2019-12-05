（已恢复）支付宝部分地区登录故障，用户无法正常转账和支付

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《花呗甭想不还，支付宝回应App故障：机房网络出现短暂抖动，已恢复》
IT之家12月5日消息 据大量网友反馈，支付宝今天下午出现故障，部分地区、用户无法正常登录。具体表现为已登录状态突然跳回原登录界面。验证码登录时收验证码速度特别慢，淘宝快捷登录失效。另外用户购物等出现无法支付和转账等操作。
不过IT之家编辑在自己的手机上打开支付宝，显示正常。
IT之家在中国联通WiFi网络下支付宝测试是正常的。
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