微软推送Windows 10 20H1预览双版19035：驱动程序下载实验，记事本下架商店

IT之家12月5日消息 今天，微软推送了最新的Windows 10 20H1预览版19035更新，包括快速预览本和慢速预览版，另外微软还发布了累积更新内部版本19035.1000（KB4533028），该补丁其中没有任何新更改，但可以帮助测试20H1维护通道。

此前微软已经确定Windows 10 20H1版本为Windows 10版本2004，避免与Windows Server 2003混淆打架。

PC的常规更改、改进和修复

此版本中不再存在桌面右下角的版本水印。但这并不意味着我们完成了…

微软已经完成了有关如何通过Windows Update交付驱动程序更新的实验。实验中涉及的设备将不再显示“设置”>“ Windows更新”下的“可选更新”链接。这也解决了以下问题：从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。

修复了一个可能导致指纹识别（如果启用）的问题，该问题会使你从睡眠中唤醒设备后有时无法意外地将其作为登录选项。

修复了一个问题，该问题可能导致某些应用在通过“设置”重置应用后首次尝试启动时无法启动。

感谢你对“记事本”商店版提供的所有反馈。目前，微软决定不向客户推出此功能。当我们从此版本中删除此更改时，内部人员可能会注意到一些更改：

如果将记事本固定到任务栏或“开始”菜单，则在升级到此新版本后，需要重新固定。

如果默认情况下将某些文件类型设置为在记事本中打开，则当你尝试再次打开该类型的文件时会看到提示，并且需要重新选择记事本。

已知的问题