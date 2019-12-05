两个版本，微软发布Surface Pro 7政府及教育类客户专享优惠套装

IT之家12月5日消息 今天，微软在济南举办“微软Surface政府及教育类客户专享优惠套装”发布会，宣布推出首款为中国的政府、教育及公共事业客户打造的基于微软Surface Pro 7的专享优惠套装，介绍了面向无纸化政务、医疗、教育、交通、零售等行业基于微软Surface量身定制的解决方案。

据介绍，面向中国的政府、教育及公共事业客户，此次推出的优惠套装包含两个版本，分别是Surface Pro 7亮铂金和典雅黑，均搭载第十代英特尔酷睿处理器，拥有8G内存，并配备了Surface黑色键盘盖。其中，Surface Pro 7亮铂金硬盘为128G，而典雅黑则提供256G硬盘，便于用户根据需求进行选择。

Surface Pro 7电池使用时间达10.5小时，并且支持快速充电，1小时将电池充至80%。Surface Pro 7配置USB-C接口和USB-A接口以兼容多种设备，同时还提供支持Windows Hello人脸识别企业级安全登录及Teams视频会议的高清摄像头，并内置TPM芯片以提供企业级的安全性。

通过与Windows 10企业版操作系统、Office 365商业版云办公服务、Dynamics 365云商业智能服务的深入整合，以及面向企业级用户的无忧增值服务，微软Surface Pro 7商用版能够带来更多定制服务。

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