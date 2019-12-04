真全面屏要来？台媒称2020款苹果iPhone将支持超声波屏下指纹识别

IT之家12月4日消息 据台媒《经济日报》的报道，苹果已安排代表下周与台湾触摸屏相关制造商GIS会面，讨论开发带有显示屏下指纹识别的iPhone，针对产能、良率、价格等方面敲定细节，最早于明年发布。

报告称，苹果计划至少在定于2020年发布的iPhone机型中使用高通的超声波指纹传感器技术，尽管时间表可能推迟到2021年。GIS将与高通合作提供必要的组件。

这与分析师郭明錤、巴克莱（Barclays）分析师，彭博社（Bloomberg）等分析师的最新报告相吻合，他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有Face ID和屏下指纹功能的iPhone。

业界指出，GIS先前提供iPhone触控贴合服务，随着苹果将iPhone改采内嵌式触控设计（In-cell），并取消3D Touch功能，甚至改用人脸识别取代指纹识别，GIS痛失iPhone订单，此次可望借由超音波屏下指纹辨识，重返iPhone链，带动业绩爆发。

此外，GIS近期也传出已切入Mini LED领域，未来将负责苹果iPad Mini LED模组组装。法人指出，GIS原本就是iPad触控面板主要供应商，如今再度切入Mini LED模组，有助未来毛利率提升，苹果在屏下指纹识别与Mini LED模组组装都找GIS合作，凸显GIS对苹果的重要性提升。

业界人士透露，苹果从iPhone X开始，以刷脸取代指纹识别。随着三星、华为等都已导入屏下指纹识别，实现真·全面屏手机，成为一大卖点，苹果开始思索重新拥抱屏下指纹识别。

苹果近期不断向美国专利局提出屏下指纹辨识相关专利，显示苹果正积极布局相关技术，近期供应链陆续传出，苹果已要求不少屏下指纹识别业者送样进行测试，加上今年苹果与高通诉讼大和解，高通是超音波屏下指纹识别技术主导者，市场认为是苹果为将来导入屏下指纹识别铺路。

值得一提的是，高通公司今天在夏威夷的骁龙技术峰会上推出了一种用于智能手机的30x20mm屏下指纹传感器，其识别面积比Galaxy S10的大17倍，支持双指纹同时认证。