俄罗斯要求iPhone须预装本国软件，苹果称等同于越狱无法接受

IT之家12月4日消息 12月2日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项新法律，要求在该国销售的所有智能手机、个人电脑和智能电视机都预装俄罗斯本土科技公司开发的软件，将于明年7月起生效。

据悉，如果相关的企业违反了这一法律，则将会面临20万卢布（相当于2.2万元）的罚款，如果多次违反法律，则政府监管部门将禁止在俄罗斯市场销售产品。该法律的支持者声称，这将帮助俄罗斯开发商更好地与外国科技公司竞争，这项立法还旨在使消费者免于购买新设备后下载软件。

有电子零售商对该法律表示反对，称该立法是在未经咨询他们的情况下通过的。该法律还引发了业内人士的担忧，这一规定可能会让一些科技企业退出俄罗斯市场。

俄罗斯媒体报道，今年早些时候，苹果曾威胁称，如果全面禁止在没有预装应用的情况下销售其产品，苹果将退出俄罗斯市场，目前尚不清楚苹果将如何应对这一消息。

据报道，一位不愿透露姓名的苹果消息人士告诉《生意人报》：“向苹果生态系统添加第三方应用程序的授权等同于越狱。这将构成安全威胁，该公司不能容忍这种危险行为。”

根据《莫斯科时报》的报道，俄罗斯政府将草拟一份技术公司需要预先安装的软件清单，以及法律所涵盖的设备清单，这些清单预计将包括计算机，平板电脑和智能电视以及手机。