印度电信运营商集体提高资费标准，长期价格战宣告暂停

北京时间12月5日消息 据外媒报道，自2016年印度新兴运营商Reliance Jio开始提供超低成本的4G资费套餐以来，印度电信运营商就一直深陷价格战的泥沼。

近日，巴帝电信（Bharti Airtel）、Vodafone Idea和Reliance Jio都宣布了新的、价格更高的月资费套餐，从而结束了印度三家电信公司之间旷日持久的价格战。

此举旨在帮助电信运营商提高其ARPU，目前印度运营商的ARPU徘徊在1.5美元左右。

今年早些时候，印度电信运营商宣布了单方面取消其超低价格资费套餐的计划，这些套餐造成运营商们利润微薄。

印度运营商将把其每月的语音和数据资费价格提高15%-40%。

巴帝电信首席营销官Shashwat Sharma表示：“我们新的移动服务套餐计划为我们的客户提供了巨大的价值，并以巴帝电信全国范围内4G网络的优越网络体验为后盾。”

在过去几个月里，Vodafone Idea面临着巨大的财务压力，沃达丰集团CEO Nick Read称这家合资企业的地位“至关重要”。Vodafone Idea在本周发布以下声明，并宣布了其更高价格的资费套餐：

“为了兑现向客户提供简单、便捷和优惠的产品服务的承诺，Vodafone Idea精心准备了一系列功能丰富的语音和数据流量套餐。用户可以通过选择最适合其特定需求的套餐计划来获益，并且继续在印度享受无缝网络连接。”

“Vodafone Idea通过嵌入新时代的技术来使网络适应未来，并继续积极投资于数字基础设施建设。基于我们持有的大量频谱资源，并通过加速网络融合，Vodafone Idea正迅速扩大网络覆盖范围和容量，并且在实现到2020年3月为10亿印度公民提供4G服务的目标过程中进展顺利。”

由于市场对运营商的价格上涨消息做出了积极反应，本周一这三家电信运营商的股价都出现上涨。

三家运营商新的套餐资费已于2019年12月3日生效。