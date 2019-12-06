都是超宽带功能的“锅”：苹果回应iPhone 11系列定位无法完全关闭问题

IT之家12月6日消息 本周早些时候安全研究人员Brian Krebs发现，即使苹果iPhone上的所有应用程序和系统服务均被设置为不请求数据，新款iPhone机型仍会访问用户位置数据。

Brian Krebs告诉苹果，他发现了一个可能的隐私错误，因为这种情况本不应该发生，但是苹果告诉他尚未发现任何问题且相关的iPhone机型均是按相关要求设计制造的。苹果表示：“启用定位服务后，状态服务图标会出现在状态栏中。这是正常现象。对于在设置中未进行切换的系统服务，该图标会出现。”

克雷布斯得出的结论是，苹果公司具有某些系统服务来检查位置，而不管应用程序和系统服务的设置是否已被单独禁用，事实证明这是准确的。

苹果在今天通过TechCrunch发表的一份声明中表示，搭载U1超宽带芯片的新款iPhone机型往往会不间断地使用位置数据来确保它们不在限制区域内。由于国际法规的限制，在某些地区不允许使用超宽带技术，因此搭载了超宽频芯片的苹果设备必须确保其不在这些位置上。

超宽带技术是一种行业标准技术，并且受国际法规要求的约束，相关法规要求在某些特定的位置上不得使用超宽带技术。而搭载超宽带芯片的苹果设备则是通过定位服务来帮助确定自己是否处于这些被禁止的区域内，同时苹果并未收集用户位置数据。

苹果公司表示位置检查是在设备上完成的，有关位置的数据没有发送到苹果服务器。同时苹果计划未来在新系统中加入专用的开关以让用户可选择关闭相关功能。