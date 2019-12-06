Sprint：中国手机厂商将以5G为跳板，提高在美国的知名度

12月6日早间消息，Sprint产品设计与开发副总裁瑞安·沙利文（Ryan Sullivan）预测，中国手机制造商将利用5G作为跳板，以提高其在美国的知名度。

沙利文告诉Mobile World Live，他预计2020年几乎所有新的高端设备都将支持5G，而（5G）中端产品也将开始出现。他认为，这为当前提供实惠的预付费设备的中国供应商提供了进入后付费市场的机会。

在2019年，三星和LG主导了美国市场。相比之下，一加、联想（摩托罗拉）和小米将在2020年扮演重要角色：“这些公司正在利用5G和真正的中端5G产品来尝试进入美国市场。”

沙利文表示，Sprint可能不会直接提供所有此类设备，但会考虑为它们在其网络上正常运行提供认证。

这位高管指出，尽管5G用户仍然只占Sprint（全部用户）的一小部分，但该运营商“对我们的用户升级到5G设备的意愿感到惊讶”，尽管选择数量有限。

在其提供5G业务的9个市场以外的用户“也对此类设备表现出兴趣”。

沙利文认为，5G用户的使用率比LTE高出10%至15%，这归因于用户体验的改善，以及Sprint将游戏和视频与资费套餐进行捆绑的决定。

他说，该运营商尚未为5G重新分配传统频谱，而是在初始部署中采用了新的2.5GHz无线频谱。但是随着越来越多用户的升级，他表示需要释放目前用于2G和3G的800MHz频段、1.9GHz频段上的频谱来支持4G和5G。