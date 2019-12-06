李开复：马云是最“疯狂”的创业者

12月6日消息，量子位主办MEET 2020智能未来大会在北京举办。本届大会以新价值·新边界·新格局为主题，包括创新工场董事长兼CEO李开复、中国工程院院士倪光南等嘉宾参与大会。同时，量子位与IDC联合发布《中国AI白皮书》及《中国AI行业榜单》。

量子位创始人&CEO孟鸿在开场致辞中表示，2019年对于科技领域是极其重压的一年，但技术进步依然在不断给行业带来惊喜。孟鸿解读大会主题时谈到，新价值代表行业新的价值取向，落地为王已经成为新的评价标准，新边界则以为价值和目标的重塑，新格局则意味行业面临全新的排位赛。

李开复在大会现场采访环节中谈到，2019年出现全球政府推动及拥抱AI的趋势，可将整个行业推到更高的高度。李开复认为，此前根据人才数量等唯独对人工智能公司估值是不理智的方式，少数公司被过高估值，如今的人工智能公司则需要更清楚地明白落地、收入。人工智能是稳定成长的2B公司，需要回归商业本质才能得到健康发展，当然其中一些公司也会遇到挑战。

李开复谈到，人工智能行业发展会经历四个主要阶段：第一阶段是AI黑科技阶段；第二阶段是关注2B，尝试商业化阶段；第三阶段是AI赋能各行业阶段；第四阶段则是AI成为新的生产力，进入"遍地开花"的阶段。

关于究竟谁会吃掉AI时代最大红利，李开复认为，由于国内竞争激烈，AI初期果实在AI初期已经被摘掉，例如金融界及互联网行业，接下来制造业、零售、健康、医疗等行业将面临挑战。目前AI的认知和学习门槛越来越低，最终将导致传统公司拥抱AI的难度要远远低于AI公司，但传统公司并不清楚如何拥抱AI，在此情况下，如果AI公司为传统企业创造的价值大于其服务收费，AI公司将更有机会，但最终得到AI红利一定是传统企业，因此AI公司要面对现实，颠覆传统公司的概率会很低。李开复表示，一万亿元的市场非常大，AI公司可获得5%-10%的收益。

李开复表示，由于资本环境不好，AI创业公司都面临转型，但这种情况并非良性发展。已经融资的公司需要转型寻找更大商机，例如芯片层面的业务延伸，需要很大的资本推动，从目前的大环境来看，融资也更加容易，但软件公司转型做芯片，成功概率偏低。李开复透露，创新工厂近期投资了生物科技公司，当被问及退休时间时，李开复说到：我准备120岁退休，从眼界，气质以及成就来讲，马云是其见过最”疯狂”的创业者。