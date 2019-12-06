揭秘马斯克的地产生意：7年豪掷1亿美元，享百年贵族豪宅

北京时间12月6日消息，备受关注的亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)已大胆押注无人车、太空旅行等未来项目，但是他那过头的古怪行为在业界也是尽人皆知。

本周稍早时候，他在洛杉矶法院作证，对陪审团表示他那条称英国潜水员为“恋童癖者”的推文只是一句骂人话，并非那种字典中对“恋童癖者”的定义，旨在回应他所认为的无端攻击。

但是在个人地产生意上，马斯克沿用了许多超级富豪都采用的相同策略：尽可能地买下街区。

过去7年时间里，马斯克和与其关联的有限责任公司(LLC)已经买下了位于洛杉矶贝沙湾区(Bel-Air)”下城“和”中城“的两条街上的6处住宅。这里是名人汇集的地方，树木茂盛，附近就有贝沙湾酒店(Hotel Bel-Air)。

再加上位于特斯拉总部附近，北加州的一处拥有100年历史的豪华住宅，马斯克或者与其关联的有限责任公司已经在这7处房产上已经投入大约1亿美元。马斯克尚未置评。

苏富比国际房地产代理人布莱恩·阿德斯(Brian Ades)称，在租赁了三年后，马斯克于2012年在洛杉矶买下了面积为20,248平方英尺(约合1881平方米)，白灰泥刷成的殖民地风格豪宅。记录显示，与马斯克关联的有限责任公司拥有同一条街上的另外两处房产，包括一座曾经属于演员杰恩·怀尔德(Gene Wilder)的牧场式住宅。其他记录显示，这座牧场式住宅已变成了一座私立学校。马斯克曾经在接受北京电视台采访时表示，他为自己的5个儿子创办了这所学校。

马斯克

2015年，马斯克把其他地产购买交易转移到了一条邻近街道上，这条街道的尽头是一个陡峭的峡谷。一家名为”鸭鸭鹅“(Duck Duck Goose)的有限责任公司以430万美元买下了一处端庄的牧场式住宅。这家公司使用了与马斯克基金会、马斯克旗下SpaceX的总部相同的注册地址。一年后，另外一家与马斯克关联的有限责任公司买下了一座大型、未完工的白色当代住宅，共有三个门。两年多后，另外一家有限责任公司买下了紧挨着的白砖殖民地风格住宅，这家公司也使用了SpaceX的注册地址。这三处住宅都位于五座住宅所围成的死胡同里，不禁令邻居们怀疑马斯克是否想买下整条街。

尽可能买下街区的策略是超级富豪的常用手段，其中就包括了科技行业的亿万富翁。Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)曾经斥资5000多万美元买下了加州帕洛阿尔托的5处住宅。已故微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)位于华盛顿州默瑟岛的住宅群包含了13个不同的毗邻地段，8处住宅。

马斯克买下的许多住宅似乎已经升值。房地产公司Compass豪华房产部门执行董事莎莉·福斯特·琼斯(Sally Forster Jones)称，自从马斯克在上述街区买下首座住宅以来，那里的房价已经上涨，近几个月的出售价创下纪录。一位房地产代理人相信，这些住宅是为了容纳马斯克旗下多家公司的员工和合伙人。马斯克的一些邻居则认为，马斯克想在两条街之间挖掘一条隧道，从而把自己的房产连接起来。

契约文件显示，2018年12月，马斯克向摩根士丹利私人银行抵押了其中的5座住宅(4座位于洛杉矶，1座位于北加州)，获得了总计6130万美元的贷款。

以下是马斯克的房产概况：

位置：加州洛杉矶

价值：2002年5月以542.85万美元买下，2011年3月以645.3万美元卖出

住宅信息：面积6500平方英尺(约合604平方米)、4个卧室、6个洗手间

这座住宅是马斯克在与贾斯汀·马斯克(Justine Musk)结婚时在贝沙湾区买下的。马斯克在加拿大皇后大学读书时认识了贾斯汀。贾斯汀称，他们花费了两年时间才找到这座房子，在找房期间夫妇俩一直处在蒙德里安和贝沙湾酒店。两人离婚后，贾斯汀获得了这座房产，并在2011年以645.3万美元出售给了一家波士顿投资公司的创始人乔治·麦凯布(George McCabe)。

位置：洛杉矶

价值：2012年12月以1700万美元买下，当前预估价值为2230万美元(房地产网站Zillow预计，下同)

住宅信息：面积20,248平方英尺(约合1881平方米)、7个卧室、3个洗手间

公开记录显示，马斯克可撤销信托(The Elon Musk Revocable Trust)从对冲基金Canyon Capital Advisors联合创始人米切尔·朱丽斯(Mitchell Julis)手中买下了这座豪宅。这个占地1.7英亩的地产超过了贝沙湾乡村俱乐部的面积，包含1个有照明设施的网球场、5个车库、1座泳池和水疗场所、健身房和客人区。这座住宅就像一个法式田庄，拥有一个可以储存1000瓶葡萄酒的酒窖和一个两层图书馆。这笔交易随后被转移给了一家名为”卡里斯托”(Callisto)的有限责任公司，这家公司与马斯克存在关联。

位置：洛杉矶

价值：2013年10月以675万美元买下，目前的预估价值为780万美元

住宅信息：面积2756平方英尺(约合256平方米)、3个卧室、3个洗手间

记录信息显示，马斯克可撤销信托以675万美元买下了这座住宅，远低于最初799.5万美元的标价。这座牧场式住宅就位于贝沙湾乡村俱乐部的正上方，曾经属于怀尔德，后者在1976年以31.4万美元买下。随后，这座住宅被转移给了一家与马斯克关联的有限责任公司。马斯克为其5个儿子创办的学校Ad Astra就在这里，但是学校的注册地址随后变成了17英里以外，一个由SpaceX在加州霍桑部分租赁的建筑物地址。

位置：洛杉矶

价值：2015年7月以2000万美元买下，目前的预估价值为2000万美元

住宅信息：面积7026平方英尺(约合653平方米)、6个卧室、8个洗手间

公开记录显示，这座住宅始建于1954年，在2009年进行了改动。1998年、2002年，它先后以182.5万美元、249万美元转手，直到2015年一家名为Camellia Ranch的有限责任公司以2000万美元将它买下。Camellia Ranch的邮寄地址就是SpaceX总部，并且与马斯克的家族办公室Excession LLC共用一个邮箱。马斯克的下属杰瑞德·伯查尔(Jared Birchall)被列为授权签字人。

位置：加州旧金山希尔斯堡(Hillsborough)

价值：2017年6月以2336.4万美元买下，目前的预估价值为2720万美元

住宅信息：面积16,000平方英尺(约合1486平方米)、10个卧室、9个洗手间

传承自法国贵族后代德古格尼(de Guigne)家族，这座拥有100年历史的豪宅占地47.4英亩，能够饱览旧金山湾区景色，拥有一个游泳池、登山路径以及一个舞厅。2013年，这座豪宅首次面向市场出售，当时的所有者是78岁的克里斯蒂安·德古格尼四世(Christian de Guigne IV)。他提出了一个出售条件，要在这座豪宅内保持一个终身产权，专供他一生使用。2017年，一家与马斯克关联的有限责任公司以2336.4万美元买下了这座豪宅，只有最初1亿美元标价的近三分之一。自从马斯克买下这座豪宅以来，唯一一次有记录的装修许可是在2018年10月，当时是更换了橱柜。

位置：北加州布伦特伍德(Brentwood)

价值：2014年8月以369.5万美元买下，2019年8月以392.5万美元出售

住宅信息：面积3000平方英尺(约合279平方米)、4个卧室、4个洗手间

记录显示，2014年8月，就在马斯克与演员妲露拉·莱利(Talulah Riley)复婚一年后，一家与莱利关联的有限责任公司以369.5万美元买下了这座住宅。它建于1959年，拥有4个卧室，中世纪现代风格。2019年12月、2019年8月，这座住宅先后以450万美元、392.5万美元出售。

位置：洛杉矶

价值：2015年7月以430万美元买下，目前的预估价值为490万美元

住宅信息：面积2963平方英尺(约合275平方米)、4个卧室、4个洗手间

一家与马斯克关联的有限责任公司”鸭鸭鹅“以高于最初报价10%的价格买下了这座住宅。2015年挂牌出售的照片显示，它有一个用砖砌成的庭院，一个长满草、可以眺望峡谷的后院，粉色砖墙卧室以及用木板镶嵌而成的客厅。

位置：洛杉矶

价值：2016年9月以2425万美元买下，目前的预估价值为2730万美元

住宅信息：面积9309平方英尺(约合865平方米)、6个卧室、7个洗手间

一家与马斯克关联的有限责任公司买下了这座由几何体组成的当代住宅，有两层玻璃窗户。它就坐落在一道毛玻璃墙后面。邻居们称，从2011年开始，这个住宅经常修整。洛杉矶市建筑安全部的许可文件显示，这座住宅多次修整，其中一次是和住宅电梯有关，另外一次涉及消防撒水器。

位置：洛杉矶

价值：2019年1月以640万美元买下，目前的预估价值为420万美元

住宅信息：面积3943平方英尺(约合366平方米)、4个卧室、3个洗手间

记录信息显示，2019年1月15日，1958弗兰克尔家族信托(The 1958 Frankel Family Trust)将这座住宅出售给了Wyoming Steel有限责任公司。Wyoming Steel使用的注册地址与SpaceX相同。这座住宅是两层、白砖殖民地风格建筑，挂着百叶窗，拥有一个游泳池。