马斯克：要确保所有特斯拉车辆都在年底之前交付给客户

北京时间12月5日早间消息，据国外媒体报道，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今日向员工宣布了该公司当前面临的两个重要问题，并且表示它们需要在年底之前关注这两个问题。

每到季度末的时候，特斯拉就会进行冲刺，现在也不例外，由于产能的提升，以及美国对电动汽车听过的补贴将会结束，预计本季度特斯拉销量将有所上涨。

马斯克给所有特斯拉员工发送了一封电子邮件，他在其中向员工解释了公司12月面临的两大重要工作。

马斯克在这封邮件中表示，特斯拉的目标是在年底之前交付“所有车辆”，马斯克写到：“第一个重要工作是要确保所有车辆都在年底之前被交付给客户。”

今年第三季度特斯拉车辆交付数量创下新纪录，达到了9.7万辆，而本季度特斯拉有可能会打破这个记录。

一位熟悉特斯拉的消息人士表示，他们预计该公司在今年结束之前，每周的交付量都会创纪录。

马斯克之后对员工宣布了第二件重要工作：“第二个工作同样重要，我们需要立即大幅提升太阳能产品的部署速度。”

在过去的一年中，特斯拉一直在努力提升其太阳能业务的发展，上个季度该公司的这项业务终于重获增长，安装量达到了43 MW。

最近，特斯拉推出了一项新的太阳能租赁服务，根据这项服务，房主每月只需支付50美元就可以获得太阳能电池板系统。他们还推出了一个新的商用太阳能线上预定平台。

该公司一直起来都在让太阳能产品的定价变得更简单、更透明，他们还一直在积极推动其能源产品。

另外，该公司还推出了Tesla Solar Roof V3，这是其太阳能屋顶的廉价版本。马斯克表示，该公司将会快速提升该产品的产能，达到每周1000个。

他表示，Tesla Energy正在成为“分布在全球的公共事业”，从长远来看它有可能超过特斯拉的汽车业务。