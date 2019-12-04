工信部：1-10月我国软件业完成软件业务收入57929亿元

据工信部官方消息，1-10月，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）保持平稳发展态势，业务收入较快增长，利润总额增速持续回升，从业人数稳步增加。中部地区软件业增速较快，东部地区软件业保持集聚和领先发展态势。

一、总体运行情况

软件业务收入保持较快增长。1-10月，我国软件业完成软件业务收入57929亿元，同比增长15.2%，增速同比提高0.1个百分点,与1-9月持平。

▲图1 2018年-2019年1-10月软件业务收入增长情况

利润总额增速持续回升。1-10月，全行业实现利润总额7342亿元，同比增长11.9%，增速同比回落0.2个百分点，比1-9月提高1.1个百分点。

▲图2 2018年-2019年1-10月软业利润总额增长情况

软件出口增速保持平稳。1-10月，软件业实现出口386亿美元，同比增长3.0%，增速较去年同期持平，比1-9月提高0.2个百分点。其中，外包服务出口收入同比增长8.7%，增速与1-9月持平；嵌入式系统软件出口同比增长1.9%，增速较1-9月提高0.7个百分点。

▲图3 2018年-2019年1-10月软件业出口增长情况

从业人数继续增加，工资水平小幅回落。1-10月，我国软件业从业平均人数655万人，同比增长6.0%，增速较去年同期提高1.3个百分点。从业人员工资总额7223亿元，同比增长12.2%，增速较去年同期回落2.1个百分点，比1-9月回落0.3个百分点；人均工资增长5.9%，比1-9月回落1.1个百分点。

▲图4 2018-2019年1-10月软件业从业人员工资总额增长情况

二、分领域运行情况

软件产品收入平稳，工业软件增长迅速。1-10月，软件产品实现收入16289亿元，同比增长13.6%，增速同比提高1.3个百分点，较1-9月回落0.8个百分点，低于全行业平均水平1.6个百分点，占全行业收入比重的28.1%。其中，工业软件产品实现收入1419亿元，同比增长18.5%，增速同比提高5.5个百分点。

信息技术服务收入较快增长，电子商务平台技术服务收入增势突出。1-10月，信息技术服务实现收入34193亿元，同比增长17.7%，增速同比回落1.1个百分点，较1-9月提高0.5个百分点，高于全行业平均水平2.5个百分点，在全行业收入中占比为59.0%。其中，云服务收入同比增长14.0%,较1-9月提高1.1个百分点;大数据服务收入增长22.0%，与1-9月持平；电子商务平台技术服务收入增长28.7%，同比提高10.0个百分点；集成电路设计服务收入增长13.1%，增速同比提高5.3个百分点，较1-9月提高0.4个百分点；其他信息技术服务（信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、运营服务等）增长15.6%，较1-9月提高0.8个百分点。

信息安全产品和服务收入稳步增加。1-10月，信息安全产品和服务共实现收入1028亿元，同比增长10.3%，增速比1-9月提高0.3个百分点。

嵌入式系统软件收入增速小幅回落。1-10月，嵌入式系统软件实现收入6419亿元，同比增长7.7%，增速同比提高0.1个百分点，较1-9月回落0.8个百分点，在全行业收入中占比为11.1%。

▲图5 2019年1-10月软件业分类收入占比情况

三、分地区运行情况

东、西部地区软件业收入保持较快增长，中部地区增势突出。1-10月，东部地区完成软件业务收入46276亿元，同比增长15.0%，增速较去年同期回落0.3个百分点。中部地区完成软件业务收入2926亿元，增长22.6%，增速同比提高5个百分点，高出全国平均水平7.4个百分点。西部地区完成软件业务收入6686亿元，增长16.4%，增速同比提高1.1个百分点。东北地区完成软件业务收入2041亿元，同比增长7.6%，增速同比回落0.8个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为：79.9%、5.1%、11.5%和3.5%。

▲图6 2019年1-10月软件业分地区收入增长情况

主要软件大省收入保持两位数增长，部分中西部省市增长迅速。1-10月，软件业务收入居前列的广东（同比增长13.4%）、北京（增长14.7%）、江苏（增长14.1%）、浙江（增长17.2%）、上海（增长13.1%）和山东（增长16.9%）完成业务收入合计41570亿元，占全国比重为71.8%。其中，浙江、山东增速分别高于全国平均水平2.0个、1.7个百分点。增速居前5名的省市有：广西（增长107.0%）、海南（增长64.2%）、安徽（增长30.3%）贵州（增长22.5%）和湖北（增长22.2%）。

▲图7 2019年1-10月软件业务收入前十位省市增长情况

中心城市软件业务收入平稳增长。1-10月，全国15个副省级中心城市完成软件业务收入31597亿元，同比增长14.8%，增速同比提高0.6个百分点，占全国软件业比重为54.5%。中心城市软件业利润总额4533亿元，同比增长13.4%，增速同比提高3.3个百分点；中心城市软件业人均工资同比增长9.1%，高出全国平均增速3.2个百分点。

▲图8 2018年-2019年1-10月副省级中心城市软件业务收入增长情况