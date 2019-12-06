SpaceX火箭回收再创新纪录，第46次成功回收助推器

12月6日消息，据外媒报道，当地时间6日凌晨，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了货运龙飞船（Cargo Dragon），按约定执行了第19次空间站补给任务，这也标志着猎鹰9号火箭助推器创造了新的回收纪录。

▲图1：SpaceX猎鹰9号火箭B1059助推器首次与货运龙飞船一起升空执行第19次空间站补给任务

SpaceX猎鹰9号火箭点燃了9台全新的Merlin 1D发动机，从SpaceX位于卡纳维拉尔角的LC-40发射台升空，开始了将货运龙飞船送入近地轨道(LEO)的旅程。这艘飞船得到了新猎鹰9号火箭助推器B1059的支持，这是这种助推器首次执行飞行任务。

发射大约7分钟后，在成功重返大气层后，猎鹰9号火箭助推器B1059轻轻地降落在无人驾驶回收船“OCISLY”上，这标志着SpaceX成功完成第46次助推器回收。

2016年4月，猎鹰9号火箭助推器首次发射并在海上回收，这是几次失败尝试后SpaceX首次成功回收。大约一年后，也就是2017年3月，猎鹰9号火箭助推器B1021成为世界上首枚重复使用的液体燃料火箭助推器，这是个关键里程碑，为SpaceX在随后几年的成功奠定了基础。

图2：2017年3月，猎鹰9号火箭B1021成为世界上首个两次被成功回收的轨道级助推器

自SpaceX首次推出世界上首个可重复使用的液体火箭助推器以来，在过去约33个月时间里，该公司始终致力于实现当时制定的目标，即成为世界上最多产的发射服务供应商之一，并不断努力降低火箭发射成本和增强能力。

这次发射成功之后，SpaceX已经成功进行了46次助推器回收，其中猎鹰9号火箭助推器被成功回收了39次，三次猎鹰重型火箭发射后的助推器被回收了7次。

由于货运龙飞船质量较轻，且目标轨道较低，这为猎鹰9号火箭提供了相对容易的发射和回收演练，猎鹰9号火箭助推器B1059在不久的将来可能会被快速重复使用，或许可以支持SpaceX计划在2020年进行Starlink卫星发射。