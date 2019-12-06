5G智能网联公交车在杭州萧山亮相，全国首个开放路段车路协同项目

12月5日，5G智能网联公交车在杭州萧山亮相。该公交车基于5G通信和网联自动驾驶技术，实现车路协同、超前感知；智慧路口、安全出行；绿波引导、一路畅行；智能巡航、绿色环保；车车互通，无忧驾驶；智慧站台、e站服务等功能。这是全国首个在社会开放路段实施并面向商业应用的车路协同项目。

当天，浙江省政府、中国信科、大唐移动等相关人员作为该5G智能网联公交车的第一批乘客，乘车进行了相关线路和站台的实地体验，包括智慧路口、智能网联公交车、智慧站台等业务，大唐移动战略市场部总经理廖镭鸣全程讲解。

浙江省人民政府副省长高兴夫对整个项目给予了高度评价和充分肯定，并希望后续扩大智能网联实现路段和站台数量，将先进技术切实转化实际应用，带动杭州及浙江省智慧交通产业的发展。

据了解，浙江省杭州市萧山区5G智能网联车路协同系统项目是全国首个在社会开放路段实施并面向商业应用的车路协同项目，中国信科“何方”车路协同整体解决方案具备交通安全、交通效率和信息服务等方面的6大亮点应用：

1.车路协同，超前感知：通过车联网通信，公交车实时接收远处路口红绿灯信息，同步反馈至驾驶室。还可以通过车尾智能LED反馈给邻车，解决因遮挡或天气造成的红绿灯不可见。

2.绿波引导，一路畅行：智慧公交通过车联网提前获前方红绿灯信息，为车辆提供当前路段通过红绿灯路口的最优行驶策略。

3.智慧路口，安全出行：通过部署路侧感知设备实时精确获取路口行人、机动车、非机动车的信息，反馈给路口通过车辆，可有效降低由于行人闯红灯、盲区等原因造成的路口交通事故发生率。

4.智能巡航，绿色环保：车辆可根据路口、天气等环境因素，自动调整发动机输出效率，使得车辆以最节电方式行驶，5G环境下可节省约10%的电能。

5.车车互通，无忧驾驶：通过车车直连的通信获取彼此的位置、速度、航向角等信息，预判碰撞风险，提前减速防碰撞。

6.智能站台，e站服务：打造一体化的便民智能公交站台，站台可以实现与公交车的互动，电子站牌可展现公交车的实时信息，站台内还设有5G VR/AR设备实时了解公交车内状态，在实现车路协同的同时，公交站台还提供恒温候车区、自动售货机、自助收储物流柜等便民设施。