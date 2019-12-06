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Redmi K30系列手机蓝色版本实拍图公布：深海微光

2019/12/6 14:35:04来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月6日消息 今天下午，Redmi红米手机官方公布了Redmi K30系列手机蓝色版本实拍图，命名为“深海微光”。

官方表示，海洋之心是什么样子的？是深邃朦胧的，珍藏于动与静的能量中；是飒爽梦幻的，惊艳在明与暗的交汇间。属于深海之灵与光影的故事，等你倾听。

目前Redmi K30 4G版手机已经入网工信部，尺寸为165.3×76.6×8.81mm，重量为208g。屏幕方面，采用6.67英寸屏幕，分辨率为2400×1080。认证信息显示这款手机颜色非常多，具有蓝色、黑色、绿色、粉色、红色和白色。

据此前消息，Redmi K30系列搭载高通骁龙765G新一代5G移动平台，支持SA/NSA 5G双模。Redmi K30 5G版手机支持30W快充，内置4500mAh电池，采用侧边指纹传感器。摄像方面，Redmi K30系列手机采用6400万像素后置四摄方案，首发索尼IMX686 CMOS，具有2cm对焦功能；前置采用了双摄像头设计。

最后，Redmi K30系列手机将于12月10日正式发布，一同亮相的还有Redmi小爱音箱Play、Redmi路由器AC2100和RedmiBook全面屏笔记本等产品。

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关键词：Redmi K30Redmi

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