《华为是谁》纪录短片第三集发布，任正非：欧洲市场的突破产品做法来自一个数学家

IT之家12月6日消息 华为心声社区今天发布了《华为是谁》纪录短片第三集：中西合璧，从偏远的艰苦地区到欧洲市场高地，永远坚守对客户的承诺。从工程技术的改进到数学算法突破，总是相信创新带来改变。

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第三集《中西合璧》，讲述了华为在海外市场的拓展和创新故事、首个海外研发中心的建立，以及消费者业务的发展。了解华为在2000年代的成长故事。

纪录片中表示，华为的崛起是中国创新的一个代表故事，很多方面，它的存在是一个奇迹。

任正非表示，在海外我们不知道经历了多少年，见不到客户，我觉得我们背负着自己的产品，让客户认同我们，这个时段是非常难的。2000年左右，海外开始有人购买的一点设备，一点点合同给我们。

华为在过去10年到15年，专注于在所谓的“欠发达地区”，他们就是这样发展起来的。

任正非表示，我们不是卖低价成功，而获得了欧洲市场，而是在技术创新，科技创新上获得的。在欧洲市场的突破，得益于SingleRAN，这个产品的做法是来自于一个数学家，当时只有二十几岁，今年三十几岁了。哪个地方有人才，我们就在哪个地方建立研究中心。让他们在自己的家门口就可以参加华为的工作。

华为还完成了珠穆朗玛峰项目，每个人都可以视频通话、发送信息、发送图片，给他们的朋友。登上珠穆朗玛峰的运动员把第一张照片发了出来。