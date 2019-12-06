利用微信QQ群、网盘链接等传播淫秽物品牟利，多名群主被依法严惩

据全国扫黄打非消息，利用社交群组传播淫秽物品牟利，多名群主被依法严惩。

2019年11月7日，江苏省宿迁市中级人民法院审结韦某雄等人利用社交群组传播淫秽物品牟利案，以传播淫秽物品牟利罪判处被告人韦某雄有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人孔某鹏有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；判处其他三名被告人五年六个月至一年三个月不等的有期徒刑，并处人民币二万元至三千元不等的罚金。同时，对上述被告人退出的违法所得予以没收。

经查，韦某雄于2017年至2018年间，利用微信先后组建“VIP会员群”、“VIP会员1群”等微信群，指使饶某、郑某华等人向群成员传播大量淫秽色情视频，通过收取群成员人民币3至31元不等会员费非法获利。其中，韦某雄组建的群内传播的视频有2967个系淫秽物品；饶某在韦某雄组建的微信群内传播淫秽视频505个，并收取韦某雄给付的“发片费”人民币988元；郑某华在韦某雄组建的微信群内传播淫秽物品513个。

同时查明，孔某鹏利用微信先后组建“平安快乐1号群”、“平安快乐2号群”等微信群，向微信群内成员传播淫秽色情视频1597个，通过收取群成员人民币10至20元不等会员费非法获利。另查明，2017年至2018年间，饶某利用微信、QQ以人民币210至249元不等的价格向他人贩卖多个含有淫秽色情信息的115网盘，其中含有淫秽视频16203个；郑某华组建“战狼XX群”、“战狼XX链接”、“7月VIPXX群”等微信群传播视频缩略图、小说等淫秽物品，通过收取群成员人民币10至31元不等会员费非法获利；马某江利用微信、QQ以人民币65元的价格向他人贩卖含有652个淫秽视频的百度云盘非法获利。2018年6月至7月，韦某雄等人陆续在广西、江西、福建、江苏、河北等地落网。