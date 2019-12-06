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葡萄牙外长当面拒绝蓬佩奥：不会禁止华为参与该国5G建设

2019/12/6 17:33:13来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：懒猫评论：

北京时间12月6日下午消息 葡萄牙外交部长奥古斯托·桑托斯·席尔瓦（Augusto Santos Silva）周四向美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，葡萄牙不会将中国公司排除在该国5G网络的技术供应范围之外。

据报道，这使得葡萄牙成为最新一个拒绝美国呼吁的欧盟国家。后者正试图说服其盟友不要接受华为参与竞标，为运营商提供用于5G网络的硬件。

席尔瓦表示，5G运营商的招标将根据严格的葡萄牙和欧盟法规来进行评估。当地领先的无线运营商葡萄牙Altice（Altice Portugal）去年与华为合作开发5G技术，并准备在2020年推出服务。

欧洲国家因美国的游说陷入了有关5G网络的地缘政治斗争之中。其他欧盟国家，包括德国和英国，也拒绝了华盛顿阻止华为的诉求，尽管尚未作出最终决定。匈牙利上个月宣布，华为将参与其5G网络的建设。

这些决定导致欧盟与美国此时变得有些紧张，虽然有迹象表明欧洲开始更认真地对待美国的关切。欧盟理事会本周通过了5G结论，强调网络安全应考虑供应商在第三国可能面临的“非技术因素，包括法律和政策框架”。

席尔瓦称，欢迎所有外国投资。他指出，在该国最大的大西洋深水港西内斯（Sines）一场集装箱码头的公开招标即将开始。他预计中国公司将竞标，表示希望美国公司也能参与竞争。

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关键词：华为5G

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