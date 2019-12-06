工信部公布第四批《锂离子电池行业规范条件》企业名单

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IT之家12月6日消息 工信部今天公布了第四批《锂离子电池行业规范条件》企业名单。
根据《锂离子电池行业规范条件》及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》的规定，经企业自愿申报、省级主管部门推荐、专家复核等程序，现将有关名单予以公示。
请社会各界监督，如有异议，请以书面形式反馈。
公示时间：2019年12月6日至19日
联系单位：工业和信息化部电子信息司
地址：北京市海淀区万寿路27号院
传真：010-68271654
工业和信息化部电子信息司
2019年12月6日
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