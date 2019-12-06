小米小爱同学3.0“蜜糖”与“青葱”新形象发布

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IT之家12月6日消息 小爱同学3.0“蜜糖”、“青葱”的新形象现已发布。官方数据显示，目前，已有超过40类设备内置小爱同学，包括手机、触屏音箱、电视、手表等。
截止到今年6月的数据显示，小爱同学月活跃用户已有4990万，IoT平台已连接设备数1.96亿台；截至今年11月14日，小爱同学被语音唤醒341亿次。
上月，小爱同学3.0正式发布，新增男声版小爱同学。对手机上的小爱同学说“立即升级”，便可升级体验小爱同学3.0版本。
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