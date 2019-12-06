小米MIUI来电留言功能即将下线

IT之家12月6日消息 今日，小米官方表示，因业务下线，来电留言将不再提供服务。小米提醒用户手动解绑，以免造成漏接电话、打不通电话的情况发生。

小米MIUI来电留言功能于2018年8月正式在全版本上线。彼时，用户可进入MIUI自带的“全球上网”App，点击来电留言-免费开通，开通这项业务。

来电留言功能开通后，他人给这个号码拨打电话时，如果手机处于关机或不方便接听状态时，手机会出现语音提醒：“机主不在，留言请按2”，最长留言时间为20秒。