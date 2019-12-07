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Q3印尼智能手机市场全球增长最快，OPPO小米排名一二

2019/12/7 10:49:56来源：飞象网作者：-责编：沧海评论：

Canalys报告称，在全球十大智能手机市场中，印尼第三季度增长最快，出货量同比增长29%。

尽管印尼是全球第四大智能手机市场，但分析师谢国忠(Matthew Xie)表示，由于“庞大的年轻人口”和相对较低的智能手机普及率，印尼拥有巨大的增长潜力。

第三季度出货量达到1150万台，与第二季度相比，年度增速有所加快，当时出货量增长了10%。Canalys移动业务副总裁彭妮(Nicole Peng)表示，“由于主要供应商的营销推广和快速的产品更新，未来12个月，市场有望实现强劲增长”。

Oppo连续第二个季度保持领先地位，占据22.7%的市场份额，此前该公司销量同比增长47%，至260万台。印尼是该公司在中国以外的第二大市场，占其全球出货量的8%。

谢国忠表示，Oppo积极增加了线下渠道开发的投资，扩大了当地的销售团队，扩大了零售店的地理范围。

第二名小米的出货量增长了22%，达到250万台，占21.6%的市场份额，超过了三星240万台的出货量，增长了16%。Vivo仍位居第四，出货量190万台，增长74%，市场份额增长逾4个百分点，至16.6%。

谢国忠称，卢比兑美元汇率今年企稳，增强了海外供应商对印度的投资信心。

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关键词：印尼小米

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