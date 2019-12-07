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任天堂正式发布《守望先锋2》Switch预告片

2019/12/7 13:54:33来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月7日消息 当地时间12月6日，任天堂官方正式发布了《守望先锋2》的Switch预告片。

上月，暴雪在暴雪嘉年华活动上正式发布了《守望先锋2》。新作将加入新故事模式（剧情）、英雄模式（PVE）、PVP新模式Push、PVP新地图、新皮肤以及新英雄。

《守望先锋2》讲述了温斯顿、猎空等人前往巴黎对抗智械大军，在紧急关头天使、布丽吉塔、源氏、大锤、回声Echo赶来支援的故事，《守望先锋2》主线就是围绕着对抗智械大军而不断展开的。

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关键词：Switch守望先锋2

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