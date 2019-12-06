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击败PS4和Switch，Xbox One成英国黑五销量冠军

2019/12/6 23:46:24来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月6日消息 在黑色星期五期间，微软Xbox One成为英国最畅销的游戏机，击败了索尼PS4和任天堂Switch。尽管Xbox One确实销售了更多的游戏机，但任天堂Switch仍然从硬件销售中获得了比其他任何游戏机最多的收入。正如Gamesindustry在一篇博文中指出的那样，由于游戏机的大幅折扣，Xbox One的销售量良好。

“在黑色星期五销售期间，微软设备大打折，Xbox One S全数字游戏机在Tesco的价格降至110英镑，在其他零售商处售价为129.99英镑。该机器捆绑《盗贼之海》、《我的世界》和《堡垒之夜》的数字版本，这就是所有这些游戏在软件销量图表出色的原因。根据零售商说法，上周售出了超过100000台Xbox One机器。全数字版本是所有机器中最成功的版本。”

Xbox One刚好击败了任天堂Switch。新的Switch Lite和Neon Switch提供更长的电池续航，与2018年同期相比，是黑色星期五2019的畅销产品。零售商提供了特殊的游戏套装，包括Nintendo Labo，Mario Kart 8：Deluxe和Pokemon Sword and Shield。

PS4的销量排在最后，仅售出60000台游戏机，并且仅提供两个最畅销的游戏包，包括《FIFA 20》和《使命召唤：现代战争》。

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关键词：Xbox OnePS4Switch

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