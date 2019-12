IT之家12月7日消息 北京时间今天上午是《英雄联盟》2019全明星赛第二日的比赛,在单挑赛8进4的比赛中,TheShy和Uzi分别战胜各自对手,成功晋级明日半决赛。

据悉,单挑赛8进4的对阵分别为TheShy vs Mikyx、Jankos vs Levi、Bwipo vs FoFo和Caps vs Uzi,最终G2战队三人组Mikyx、Jankos、Caps纷纷折戟。

比赛结束后,G2战队三人组开始“痛击”队友。Mikyx发推特称,“那个男人的阿卡丽实在太恐怖了,我懂Wunder的感受了”,Jankos也在推特上放骚话,“Mikyx输了,为了不让他太孤单,我决定也加入他”。有趣的是,赛前Mikyx问应该拿什么英雄打Theshy,Wunder表示龙女可以,随后Mikyx的龙女被Theshy杀人又拆塔。

除此之外,Jankos今天在单挑赛里赢了小天,然后他在推特上发文“痛击”队友,“好吧…我赢了和Tian的1v1,所以这意味着世界赛是上路/中路/下路的差距。”

官方公布的赛程显示,明天将进行1v1单挑赛半决赛和决赛,和此前不同的是半决赛和决赛均为BO3的比赛。