芬兰Elisa开通欧洲最大的5G网络之一，华为提供5G设备

芬兰电信运营商Elisa表示已在首都赫尔辛基实现了5G大规模部署。继昨日宣布将在艾斯堡区扩大5G覆盖范围之后，今日Elisa召开媒体发布会，宣布已在塞伊奈约基市开通5G网络服务，并汇报了新一代网络技术的进展。

除赫尔辛基外，Elisa也已在Vantaalla和Espoossa完成5G部署，年底之前将继续在这三大城市快速推进5G商用。

Elisa首席执行官Veli-Matti Mattila在公司公告中提到：“截至2019年年底，Elisa 5G将覆盖全首都人口，5G用户将逾二十万。首都区域已部署数百个5G基站。我们的目标是5G完全覆盖首都中心城区。”

同时，Elisa网络解决方案总监Sami Rajamäki指出，目前在首都地区，每周以30多个基站的速度快速推进5G部署。

赫尔辛基市市长Jan Vapaavuori提出，我们的目标是成为世界上数字化水平最高的城市，5G网络对此至关重要。通过各部门之间紧密协作，新技术得以快速发展。

Elisa于今年年初率先实现5G商用，并快速发布5G套餐与终端。Elisa个人用户服务部门总监Vesa-Pekka表示，数千名用户对当前5G网络使用非常满意。随着5G网络的进一步扩展，预计用户数量仍将持续增长。Elisa还率先推出5G家庭网络，让5G服务千家万户。

截止目前，Elisa已在赫尔辛基、Espooseen、Tampereelle、Vantaalle、Ouluun、Turkuun、Jyväskylään、Lahteen、Kuopioon、Kouvolaan和塞伊奈约基等地开通了5G网络。此外，Elisa携手多家制造商提供5G手机和路由器，以及300M、600M、1000M流量套餐。

首都地区5G规模部署，Elisa使用华为5G设备

Elisa采用了不同网络设备供应商的解决方案用于建设其5G网络。最初由诺基亚承建赫尔辛基市及周边地区的5G网络，但最终Elisa选择华为5G设备，已取代了诺基亚部分5G基站。

例如，今日在Elisa Kulma活动现场，5G网络下载速度超过1Gbps，时延低至5-6ms。

Elisa网络解决方案总监Sami Rajamäki表示，Elisa预计将于2020年投入使用SA组网。5G网络不但提供高速数据传输，并将进一步降低网络时延。

Sami Rajamäki表示5G进展迅速

首批商用的5G智能手机中，并不是全部支持SA组网。目前在芬兰销售的5G智能手机中，只有华为Mate 20 X支持SA组网，高通和三星的5G调制解调器均不支持SA组网。

5G也将扩展到新的频段。目前，芬兰的5G网络使用3.5GHz，但后期将出现更高频谱如毫米波28GHz以及低频资源如700MHz。在芬兰，启用毫米波还需要等待监管和网络许可证的发放。