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外媒：特斯拉超比亚迪，成全球最大电动车制造商

2019/12/7 9:26:53来源：网易科技作者：小小责编：嗜橙评论：

12月7日消息，据外媒报道，按累计销量计算，特斯拉已超过比亚迪成为全球最大的电动汽车制造商。即便将比亚迪的插电式混合动力汽车销量计算在内，特斯拉的电动汽车销量也依然超过前者。

图：特斯拉超过比亚迪成为全球最大的电动汽车制造商

几年前，大多数人都不相信特斯拉大规模生产电动汽车，但它先后推出了3款电动汽车——Model S、Model X以及Model 3，并努力提高它们的产量。在这个过程中，特斯拉始终在与中国最大电动汽车制造商比亚迪展开激烈竞争，以期交付尽可能多的电动汽车。

著名投资家沃伦·巴菲特(Warren Buffet)投资比亚迪后，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)曾被问及对比亚迪电动汽车的看法，他只是一笑了之。

然而，比亚迪始终在以令人印象深刻的速度生产汽车，而特斯拉仍在努力提高电动汽车产量。在最近的季度创造交付纪录之后，特斯拉在多年紧跟比亚迪之后终于实现了超越。

图：比亚迪插电式混合动力车销量呈下降趋势，纯电动汽车销量有所增长

数据专家凯文·鲁克（Kevin Rooke）绘制了特斯拉和比亚迪多年来的累计销量图表。鲁克收集的数据显示，截至2019年10月，特斯拉已经交付了807954辆电动汽车，而比亚迪到目前为止则交付了787150辆汽车。

同样值得注意的是，比亚迪的总销量还包括插电式混合动力车(PHEV)，而特斯拉只生产纯电动汽车。鲁克指出，过去5年，比亚迪的PHEV销量一直在下降，而纯电动汽车的销量有所增加。

比亚迪还在生产电动卡车和公交车，并为自家电动汽车生产电池。

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关键词：特斯拉比亚迪

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