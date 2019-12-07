特斯拉电动皮卡基础版Cybertruck至少到2023年才能交付

据外媒报道，当电动汽车制造商特斯拉开始制造Model 3时，将强调优先生产价格更高的车型。今年3月，特斯拉推出了它承诺已久的售价3.5万美元（约合人民币23.4万元）的基础版Model 3。

特斯拉介绍称，Model 3基本版能达到220英里的续航里程，最高时速为130英里，并能在5.6秒内从0英里加速到60英里每小时。另外，该公司还允许客户在购买前试用汽车，并在7天或1000英里内归还汽车时提供全额退款。

马斯克表示：“在美国，你可以在一分钟内用手机买到你的车。”特斯拉仍有实体店，但它们将转型为展示和信息中心。“在转型网上销售方面，特斯拉将关闭一些商店，并裁员，这将使它节省资金，降低汽车价格。”

但现在，那些有意以3.5万美元购买基础版Model 3的消费者，要被迫等待了相当一段时间了。

特斯拉这样做的理由，或许是希望尽可能快地获得尽可能多的现金。当时，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，如果特斯拉立即开始发货低成本的基础版Model 3，“将导致特斯拉赔钱并破产”。

虽然特斯拉的经济状况不再像以前那样岌岌可危，该公司如今确实已经具备能力盈利，但它最近推出CyberTruck时采用的生产策略与Model 3几乎相同。简而言之，特斯拉将首先专注于生产双电机和三电机AWD车型，然后才会将注意力转向基础版单电机RWD车型。

特斯拉CyberTruck预定页面信息显示，双电机和三电机车型的生产定于2021年底开始。当然，这符合特斯拉在电动皮卡揭幕仪式上宣布的生产预期。

然而，单电机CyberTruck的生产已经推迟了整整一年。特斯拉表示，这款售价39900美元的车型要到2022年底才会开始生产。现实情况似乎是，任何对基础版CyberTruck感兴趣的人都可能不得不等到2023年才能收到车。

虽然这可能会让许多潜在买家感到沮丧，但从商业角度来看，这确实是有意义的。对特斯拉汽车的需求从来都不是什么大问题，但该公司经常处于亏损状态肯定是个大问题。因此，特斯拉把重点放在更有利可图的CyberTruck车型上，这就说得通了。