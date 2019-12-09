面对州检察长诉讼，T-Mobile和Sprint力争合并案获批

12月9日讯，联邦法庭将于星期一在曼哈顿开庭，T-Mobile和Sprint正准备就265亿美元的合并案与州检察长的诉讼展开辩论。

美国法官马雷罗（Victor Marrero）将决定T-Mobile和Sprint的合并是否违反了反竞争法，因为包括纽约和加州在内的一些州认为，这桩交易将限制竞争，并最终导致消费者支付更高的通讯费用。

这些州辩称，无线行业已经过于整合，无法进一步将四家主要竞争对手——威瑞森(61.19, 0.37, 0.61%)（Verizon）、美国电话电报(38.2, 0.01, 0.03%)公司（AT&T）、T-Mobile和Sprint——压缩至三家。

尽管美国司法部和联邦通信委员会（FTC）已经允许Sprint和T-Mobile合并，但各州将辩称，这些监管机构在批准这笔交易的决定上犯了错误。

仅在与Dish Network达成附带协议后，美国司法部和美国联邦通信委员会批准美国第三和第四大运营商的合并计划。Dish Network希望开发自己新的全国性无线网络平台。

Dish Network同意收购Sprint公司的Boost预付业务、移动基站和数十亿美元的无线频谱，以启动全国性的5G网络，该网络到2023年必须覆盖美国70%的人口。

然而，反对合并计划的州争辩称，这笔交易不足以使Dish Network成为全国无线市场上令人瞩目的第四大运营商。

美国司法部曾经在在2011年阻止AT&T收购T-Mobile，这阻止了将无线市场从四家公司合并为三家的企图。

然而，T-Mobile和Sprint的律师将辩称，有几件重要的事情已经发生了变化，使得如今的交易比8年前更具竞争力，对消费者更有利。