蔚来现金流告急？ 李斌称最近不方便说

12月8日消息，“最近不方便说。”在回答蔚来汽车现金流状况时，蔚来创始人、董事长、CEO李斌说道。

12月6日，蔚来汽车公布了今年11月的交付量。数据显示，当月蔚来完成2528辆电动车，其中包括2067辆ES6和461辆ES8。截至11月，蔚来交付SE8和ES6合计共17395辆，其中ES6占比达51.14%。值得一提的是，今年7月以来，蔚来汽车交付量开始恢复增长势头，但11月又陷入停滞，与10月交付量近乎持平，且同比下降18.16%。

李斌表示，11月的交付结果得益于蔚来扩大销售网络，“截至11月底，蔚来和合作伙伴成功开设37个NIO Space，这与21个蔚来中心一同构成覆盖国内40个城市的销售网络。”据他透露，目前蔚来交付的车辆分布在全国296个城市，遍布中国90%的地级市。

根据蔚来汽车二季报公布的数据来看，截至二季度，公司净利润为负的59.66亿元，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资仅有34.6亿元。

花旗银行研报指出，若蔚来12月交付2700辆车（同比下滑18%），意味着全年净利润将面临下滑18%的风险。此前，摩根大通预测称，如果没有新的融资，蔚来将在2019至2021年净资产为负。

此外，截至目前，蔚来仍未公布第三季度财报。针对何时公布，李斌今日并未做出回应。

11月18日，蔚来汽车曾宣布称，任命原中金分析师奉玮为公司新任首席财务官。李斌则表示，“在汽车相关领域丰富的财务和运营经验，以及在股票研究领域的杰出表现，使奉玮成为领导蔚来财务团队的绝佳人选，相信奉玮将成为该公司的宝贵财富。”

值得一提的是，蔚来将于12月28日的NIO Day上发布新车型，而售价并不会低于目前的ES6。随着特斯拉国产Model 3进入新能源补贴政策范围内，蔚来面临的挑战或将更加严峻。