李斌：对很多用户来说，蔚来已成为认识朋友的纽带

新浪科技讯12月9日午间消息，由《中国企业家》杂志社主办的2019（第十八届）中国企业领袖年会今日开幕，主题为“决胜2020”。蔚来创始人、董事长、CEO李斌发表演讲。

李斌表示，截至11月，蔚来两款规模量产车型已经在中国296座城市累计交付28743台。“按地级市来算的话，全国是330多个地级市。从这个数字来讲，我们的车已经在中国90%多的城市在行驶，最高的地方到阿里，最北的地方到黑河，最西的地方到伊犁。”

李斌提到蔚来汽车的成绩，“在10月份的时候，5万美金以上的豪华纯电SUV，其实我们的ES6已经是全球第一。2000台的销量可能不多，但是我们的平均售价是40万人民币。”“从纯电、豪华SUV的角度来讲，我们事实上比特斯拉的Model X在全球的销量都要卖得多；拿所有的纯电SUV与中国市场来看，我们的量也是排在第一名。”

李斌认为，对于日常使用来讲，电动车其实已经足够满足人们的日常使用需求。他提到，截至12月8日，蔚来车主累计行驶里程达到近4亿公里，其中最长行驶里程用户突破10万公里。

当谈及电动车的智能化体验，李斌提到了蔚来的自动驾驶辅助功能，他介绍，蔚来现在有60%的用户开通了这个功能，最多一个用户一天用了9个小时的时间，“像北京堵车或者是天气情况好的时候开高速的话，它确实能让你的开车驾驶变得更加轻松，脚至少能解放。注意力目前还不能解放，但是手只要搭在方向盘上就可以。”

李斌提到，蔚来已经完成了13.26万次免费换电服务，超过20万次一键加电服务；蔚来建立共同成长的社区，全国每周举办超过400场用户活动。

“在过去的一年里，有几十万人次我们的用户还有用户的朋友们，来参加我们的活动。蔚来对于我们很多用户来说，已经不仅仅是一辆车，还是一个认识朋友、跟朋友进行更好沟通的一个纽带。”李斌如此表示。