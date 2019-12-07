蔚来李斌：销量数字不够多不是卖得不好，是没产那么多

IT之家12月7日消息 据澎湃新闻消息，蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌在中国汽车企业创新评价大会上，就媒体报道蔚来新闻有些消极一事发表看法。

李斌表示，看新闻好像蔚来明天就不行了，但实际上蔚来的车越来越多，这说明市场前景是光明的。他还表示，目前看到的蔚来汽车的销量数字不够多，不是因为销售不好，是因为没产那么多。我们是按需生产，现在定车起码要等1个月，展车都卖空了。

李斌对蔚来赔钱一事也是直言不讳，并没有支支吾吾，他坦言，人人都看到蔚来赔了很多钱，但钱都花在研发和用户服务上了，并没有拿来吃喝。

至于外界对蔚来的悲观看法，李斌在昨日的全球创始人大会上给出了回应。李斌表示，前段时间有一篇文章说我是最惨的人。其实我一开始以为，我说怎么黑，虽然负面很多，但是没有这么耸人听闻的标题，我问PR的同事，我说怎么又出一篇负面，他说你先看一下。我一看好像还行，好像是正话反说的感觉，我说那是你们策划的吗？他说不是，我说怪不得别人说我们公关部门差。

李斌强调，其实，首先没那么惨，我们还是不错的。所以我最近经常收到好久不联系的朋友的问候，说你还好吗？我说挺好的，没什么不好的。昨天我跟一个很长时间没见过的朋友跟他吃饭，他说你看着还挺好的。我说身体没问题我，为什么看着不好呢？因为作为一个创业老兵，我也希望借这个机会跟大家交流怎么样能够在一个充满挑战的环境里面，在一个充分非常多的挫折和困难的创业过程里，保持好一点的心态，这个还是重要的，因为没有好的心态扛不过去。