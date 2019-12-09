李斌：60%用户开通蔚来自动辅助驾驶，最长一天用9小时

在2019年（第十八届）中国企业领袖年会上，蔚来创始人董事长、CEO李斌出席峰会演讲。

在演讲中，李斌针对电动车续航的问题表示，真正超100公里的驾车出行只占4%，电动车完全足够满足日常使用需求，并且在使用成本上，电动车远低于汽油车，“汽油车1公里油费1块钱，但电动车，如果晚上充电，基本上一公里是1毛钱。事实上使用成本比汽油车低很多。”

同时，李斌透露，60%的蔚来用户开通了“自动辅助驾驶”，甚至有用户一天内使用了9个小时，“像北京堵车或者是天气情况好的时候开高速的话，它确实能让你的开车驾驶变得更加轻松，脚至少能解放”。

以下为李斌演讲全文，在不改变原意的基础上进行编辑和整理：

大家好！非常高兴能来参加今天的企业领袖年会，刚才我们主持人给我做了个垫场，其实我今天主要还是打广告来卖车的。

确实从去年开始中国的汽车产业应该说是遭遇了过去20年来最难的一个时期，今年比去年还要更难一点。新能源汽车从今年7月份补贴退坡以后更难一些，如果我们看数据的话，10月份的时候中国的纯电汽车的销量和去年同期相比下跌了32%，确实这个行业挑战非常非常大，今天给我的题目是讲新能源汽车到底怎么往下走，我也希望通过跟大家沟通汇报一下蔚来最近几个月的一些进展，能够给大家一些启发。

蔚来其实从去年6月份开始交付我们的第一款车，就是ES8，今年6月份开始交付ES6，到目前的11月底，两款车在全国已经交付了28700多台，但是有一个数字还是更有意义一些，就是这些车交互在全国的296个城市，就是按地级市来算，从这个数字来讲我们的车已经在中国90%以上的城市在行驶。最高的地方到阿里，最北的地方到黑河，最西的地方到伊犁，应该讲我们确实在一步一步的践行我们的初心。当然这背后也是投入了巨大的精力去保障我们用户的服务。

大家知道电动车使用还是在一些偏远的地区有很多的不便利，我们为了保证大家的使用，确确实实这个投入是比较大的。但我相信大家看屏幕上一个一个点都是一颗一颗种子，我们都是种了一颗一颗电动车的种子，我们相信这样的投入会让越来越多的人了解、认识电动汽车。

比这个数字再往下一点看的话，我们事实上在10月份的时候，在5万美金以上的豪华纯电的SUV，其实我们的ES6已经是全球第一了，我们2000多台的销量可能不多，但是我们的平均售价是40万人民币。从纯电豪华SUV的角度来讲，我们事实上十月份比特斯拉的model X在全球的销量都要多，我们比奥迪e-tron卖得也多要多。如果拿所有的纯电SUV来看中国市场的话，不管多少价格，比如说和十几万、二十多万的车都放在一起比，我们的量也是排在第一名。所以事实来讲，蔚来在过去的几个月里面证明了一件事情，就是好的产品、好的服务还是会有用户买单的。

我们车跑了多少公里呢？截止到今天我们所有的车加在一起，已经跑了接近4亿公里。最长的行驶里程已经突破了10万公里，大家知道我们的车其实从去年6月份开始交，最长的用户到现在也就不到一年的时间，我们有的用户已经跑了10万公里了。前两天有一个媒体把这个车收去了，说要拆开看看这个车开了10万公里以后到底怎么样，事实表现还是不错的。有这样的数据我们就能分析出很多的事情，比如说我们的车开的范围非常广，但是真正长距离的出行，从里程数来讲还是和大家日常的感知有点不一样，比如说大家都说电动车续航可能是一个很值得担心的事情，但是你看我们车已经跑了这么多公里。虽然保障起来要花很多时间、花很多精力，这和大家的认知差不多。现在除了真正的自驾出游，你要去天津肯定坐高铁更方便，你要去天津、上海，甚至坐飞机、高铁都很方便。所以其实对于一个日常使用来讲，电动车其实已经足够满足大家的日常使用需求了。但是这个背后我们如果再去算点钱的账，我们这么大的一个车ES6、ES8这么高性能的车，如果汽油车的话，油费基本上一公里要1块钱，但是如果电动车晚上来充电，基本上一公里就是1毛钱。所以事实上电动车的使用成本比汽油车要低很多。所以我们这个4亿公里意味着什么？意味着给我们的用户省了4亿的油费，这其实是大家在看待电动车的时候要去更理性的看待它的好处。

怎么样在一个市场下行、在一个新能源汽车因为补贴政策退坡带来了很大的挑战，在这样的情况去看这个行业的未来。我是觉得数字背后还有数字，比如说虽然今年10月份纯电乘用车市场销量下降了32%，但是我们看到这个下降的部分主要是运营车辆，其实从私家车的角度来讲，如果从蔚来的数据来看，我们这几个月每个月都在上涨。什么意思呢？经过十多年中国政府全力的推动新能源汽车产业的发展，越来越多的个人购车用户他认识到了电动车的好处，个人购买的市场开始起来了。所以在过去这几个月里我们最开心的事情是，我们的同行像奥迪e-tron开始在中国卖了，奔驰的EQC开始在中国卖了，特斯拉也国产了，我们也觉得这其实对于整个推动这个市场，对动消费者对电动车的接受程度、推动电动车的普及有非常大的好处。我们认为做哪些事情能够开始去让更多的用户开电动车比开汽油车更好的体验呢？还是要从技术、从产品、从服务这些方面进行体验创新，才有这样的可能性。

好的产品、好的服务，就会有用户买单。我们在今年也看蔚来在J.DPower2019年中国新车质量排行里面，我们从品牌和研究的市场都是排名第一，第二名是宝马。确实蔚来的车有口碑，首先是从一个好的产品开始的。刚才我们看我们的车跑了小4亿公里，最多的跑了10万公里，也充分证明了我们的质量可靠。我们智能化的体验，我们有一个非常受欢迎的人工智能的非常可爱的NOMI，这个NOMI我们的用户跟它在车上进行了4000万次的对话，NOMI有一个很好的功能，你可以向它反映有什么地方需要改进一下。NOMI就会传上来，这其实是一个好的用户体验的闭环。NOMI也会让车变成不是冷冰冰的机器，感觉像是你的朋友一样，这其实是非常有意思的、有温度的创新。

我们还有智能化的另外一点很重要的一点，就是自动辅助驾驶。叫NIOPilot，NIOPilot现在有60%的用户开通了这个功能。最多的一个用户一天用了9个小时的时间，像北京堵车的时候或者天气情况好的时候开高速的时候，它确实能帮你，让你的驾驶变得更加的轻松。至少能把你的脚解放，注意力目前还不能解放，但是你只要手握在方向盘上就可以了，这其实也是挺有价值有进步的一件事情。

我们另外一个体验，就是3分钟免费换电，这个换电不是指你的电池有问题了去换。我们蔚来的车是可以换电去补充电的，你开到我们的换电站，几分钟换完你就走了。在过去几个月自从开始有免费换电以来，我们已经形成了13.26万次免费换电。刚才说的4亿公里，你都不需要电费了，这跟开汽油车相比就更加便宜了，而且非常方便。所以这个确实也是对于我们的用户来说非常便利的一件事情。我们还提供别的一键加电服务，没有换电站的地方怎么办呢？我们有移动充电车，我们还接进去了25万根第三方充电桩，用蔚来的蔚来的APP就能够直接加电。我们还有这种上门加电服务，我们已经提供了20多万次一键加电服务。所以用蔚来的车你基本上不需要担心没电了没人管。油还是难一点的，油还不能完全这么说。

我们希望大家不光买了一辆车，我们希望能够让大家的汽车以外的生活也能变得丰富多彩一点。所以我们蔚来在20多个蔚来中心，每周要搞400多场活动，也包括像今天这样的知识分享。在过去的这一年里面有几十万人次的用户，还有用户的朋友们来参加我们的活动。所以蔚来对于很多用户来说已经不仅仅是一辆车，还是一个认识朋友、跟朋友进行更好沟通的一个纽带。

所以我们希望我们在技术方面的创新，在智能化方面的创新，在家电服务方面的创新，在汽车生活方面的创新，能够给到今天这么一个汽车市场的寒冬、新能源汽车的寒冬中一些启示，就是做好产品、做好服务、做好体验，就能赢得用户、就能赢得未来。

谢谢大家！很高兴跟大家分享，希望大家买三四十万车的时候一定考虑蔚来。