接任谷歌母公司CEO后，皮查伊2020年面临三大挑战

新浪科技讯北京时间12月9日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌CEO桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）上周刚刚被任命为Alphabet CEO，在即将到来的2020年，他将面临三大挑战，包括监管风险、利润压力和员工士气。

1、日益增长的监管风险

今年早些时候，Alphabet正式承认遭到政府的反垄断调查。而且，不仅仅是美国联邦执法官员对Alphabet的商业行为展开更严格的调查，除了联邦贸易委员会（FTC）和司法部（DOJ），美国多个州的总检察长也对该公司展开了反垄断调查。

在欧洲，Alphabet近年来因违反反垄断法规而面临创纪录的罚款。近期，欧盟反垄断监管机构欧盟委员会开始对谷歌的数据收集行为展开了调查，可能包括与本地搜索服务、广告、广告定向、登录服务和网页浏览器等相关的数据。

更重要的是，公众对Alphabet的“审查”也可能会加强。最新一项调查发现，与谷歌自身说法相反的是，该公司经常干预搜索结果，甚至偏爱eBay等大企业产生的结果，而不是较小的企业。毫无疑问，此类活动也可能引起监管机构的关注。

对于投资者而言，这意味着什么呢？有分析师表示，这可能影响Alphabet在多个领域的扩张。MKM Partners分析师罗希特·库尔卡尼（Rohit Kulkarni）称，皮查伊晋升为Alphabet CEO后，投资者可能会认为，近期内调查将占用Alphabet高管团队更多的时间。

2、利润增长压力

在刚刚过去的第三季度，Alphabet公布了一份喜忧参半的业绩报告。其中，营收好于预期，但利润却受到了打击。第三季度，Alphabet每股收益10.12美元，低于预期的12.42美元。

有分析人士称，失败的原因之一是，运营费用的加速增长，以及研发、销售和营销等方面的支出。第三季度，Alphabet股权投资净亏损15.3亿美元，而上年同期获益13.8亿美元。

此外，在公布第三季度业绩时，Alphabet隐藏了不少细节信息。例如，没有公布YouTube营收，对业绩低迷没有作出清晰的解释等。受此影响，Alphabet股价在随后的数周连续下跌。

此次，皮查伊出任Alphabet CEO后，一些分析师表达了相对乐观的看法，认为管理层变动可能预示着更加透明的Alphabet。如果真是如此，对投资者而言可能是个利好。

3、充满疑虑的员工

当然，Alphabet仍是硅谷最受欢迎的雇主之一。但如今，直言不讳的员工们似乎并不赞同该公司的政策和方向。例如，谷歌员工去年就掀起了一场工人抗议活动，起因是谷歌与军方签订的一份分析无人机录像的合同。

这并不是一个孤立的事件。今年6月，一群工人出现在一次股东大会上，抗议谷歌对性骚扰投诉的处理。11月，员工抗议两名同事被停职，据称是因为他们的内部“行动主义”。

在摒弃了谷歌最初的“不作恶”价值观后，皮查伊必须要确定Alphabet想要成为一家什么样的公司，以及如何向员工和投资者传达这一信息。一些人乐观地认为，皮查伊可能会考虑对投资者增加透明度，但这是否会延伸到10余万名的谷歌员工，仍有待观察。