谷歌被曝报复性解雇员工，或因后者加入劳工团体

新浪科技讯北京时间12月5日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌日前在芝加哥遭到一起投诉，指控谷歌非法解聘员工。这也是针对谷歌一系列此类指控中的最新一例。

昨日，美国国家劳资关系委员会（NLRB）芝加哥地区办公室接到一起投诉，称谷歌非法解雇广告业务部门一名或多名员工，主要因为他们加入或支持了一个劳工团体，并对谷歌的雇佣条款和条件提出抗议。

此外，该投诉还指责谷歌制定了一些不合理的规定，如禁止员工讨论工作条件，阻止他们支持劳工团体等。这份投诉指出，谷歌解雇相关员工是一种报复性行为。

就在同一天，美国国家劳资关系委员会还表示，在感恩节前几天被解雇的四名谷歌前员工（被称为“感恩节四人组”）计划向该机构提起不公平劳动行为指控。

当地时间11月25日，谷歌以“违反数据安全政策”为由解雇了位于纽约的四名员工，从而将管理层和员工间的紧张对峙状态推向了顶峰。谷歌称，这四名员工不当获取了公司内部信息并向媒体泄密。

但这四名员工则称，他们是谷歌报复行动的牺牲品。他们之所以被解聘，主要是因为他们从事一些工人组织行动让谷歌感到不满。

对此，谷歌一发言人昨日通过一份电子邮件重申：“我们解雇那四人，是因为他们故意且经常反复违反我们的长期数据安全政策，包括系统性地获取和传播其他员工的材料和工作。没有人因为给公司带来麻烦或讨论公司活动而被解雇。”

事实上，之前也有报道称，在过去的两年里，谷歌员工一直在有组织地抗议公司的相关决定，包括其与美国军方的合作，对被指控性骚扰的高管的处理，及对待临时工和供应商的方式等。

为了应对“特别善于提意见”的员工，谷歌在2018年5月特地雇佣了顾问公司，修改公司条例以清理门户。