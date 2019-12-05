创始人双双放权，皮查伊能开好谷歌这艘大船吗？

周二，拉里·佩奇（Larry Page）与谢尔盖·布林（Sergey Brin）双双卸任谷歌母公司Alphabet职务，桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）走马上任，分别从二位元老手中接下了大权，从此，Alphabet的CEO与总裁合二为一。皮查伊成为继纳德拉之后，领航硅谷巨头的又一位印度裔经理人，Alphabet也迎来了一个职业经理人的管理新时代。

Alphabet一朝换帅，创始人双双放权

在公开信中，两人感慨，创办于1998年的谷歌，现在已经21岁了，作为创始人，是时候放下每天的管理责任，多以父母的角色来提供关注指导了。

21岁的谷歌，已然是一个庞然大物。

除了最为核心的搜索业务，谷歌的业务网络还覆盖消费者服务（地图、照片和YouTube等）；由Android和Chrome平台组成的全球移动智能系统；谷歌云服务；以及围绕机器学习、云计算和软件工程的基础技术。

为了确保核心互联网服务业务顺利进行的同时，其他各个部门有更大的自主权来经营除互联网业务之外的公司，谷歌在2015年重组为Alphabet。

谷歌作为Alphabet最大的子公司，继承了核心互联网业务。其他子公司包括GV、CapitalG、Google X、Google Fiber、Verily、Waymo、DeepMind、Wing和Loon等，负责投资、无人车、宽带网络、无人机、前沿实验项目等领域。

佩奇和布林在公开信中写道：“随着Alphabet的发展壮大，谷歌和其他公司正在作为独立公司有效运营，现在是简化我们管理结构的自然时机。当我们认为有更好的方式来管理公司时，我们从来都不是那种贪恋权势的人。Alphabet和谷歌不再需要两位首席执行官和一位总裁。”

他们认为，皮查依已经在谷歌CEO职位上证明了自己，他15年来兢兢业业，带领上下攻克难关解决问题，没有人比皮查依更合适带领谷歌和Alphabet走向未来。

▲桑达尔·皮查伊，图源：谷歌官网

交接完毕后，佩奇和布林将以大股东身份继续留在公司董事会，作为联合创始人仍然控制着公司拥有表决权的股份。佩奇持有Alphabet约5.8%的股份，布林和皮查伊分别持有5.6%和0.1%的股份，皮查伊可能仍会受到公司创始人的挑战。

对此，前谷歌高管Michael Jones直言不讳：“举个例子，老父亲让你管理公司，但他依然是公司的所有者，如果真要说的话，两者应该没什么区别。”

佩奇和布林是少数几位不再插手公司管理事务的科技公司创始人。

当初，比尔·盖茨隐退“归隐山林”专注慈善事业之后，史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）接手微软。鲍尔默错过了移动互联网错过了搜索，让微软的市值跌了一半不止。微软现任CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在2014年接过了帅印，成为继比尔·盖茨和史蒂夫·鲍尔默两个创始人之后的第一个非创始团队CEO。

纳德拉上台后，对微软进行改革，改变微软的文化，强调沟通；调整微软战略方向，“云为先，AI为先”。在纳德拉头五年的业绩期间，微软的市值增加了5090亿美元（从3020亿美元增至8110亿美元），微软的相对股东总回报处于第97个百分位。一年前，微软更是从苹果手中夺回了全球市值最大上市公司的头衔。

回到谷歌，2001年初，艾瑞克·施密特（Eric Schmidt）正式担任谷歌董事长并在半年后兼任CEO，他在谷歌内部与两位创始人共同承担每日业务运营的职责。对于佩奇和布林来说，施密特是一位既能听懂他们在做什么，又能帮助他们在商业上取得成功的成熟经理人。

谷歌的业务日渐壮大，2004年，谷歌成功上市。布林曾在采访中表示，施密特对于谷歌就像是“成人监护人”。在随后的7年中，施密特也一直被外界视作“谷歌监护人”。

直到2011年，谷歌宣布佩奇担任CEO，施密特转任执行董事长，施密特在Twitter上表示“谷歌已经不再需要成人监护了。”从谷歌上市到施密特卸任CEO的7年内，谷歌的市值整整增长了10倍。这是施密特作为职业经理人的一座丰碑。

随着皮查伊的走马上任，Alphabet也将迎来一个职业经理人的管理时代。Alphabet这艘大船会在皮查伊的领导下扬帆远航吗？

性侵、裁员、监视，谷歌内忧外患

但在远航之前，皮查伊或许应该好好审视这个21岁的“孩子”了。

佩奇和布林在公开信中的家长说辞和一番宏伟的夸赞都为我们描绘了一副盛景但在外媒的披露中，我们却看到了另一个内忧外患的谷歌——高管员工矛盾重重、核心业务增长放缓……

1.面对性骚扰，谷歌睁眼瞎

2014年10月30日，谷歌宣布，安迪·鲁宾离职。然而当时谷歌人并不知道，四年后《纽约时报》的一篇报道将会彻底颠覆他们的三观——鲁宾强迫下属与其发生性行为，并在东窗事发后获得了谷歌高达9000万美元的离职赔偿。鲁宾的“奖金”引发了去年11月全公司员工的罢工。

罢工活动的组织者表示：“本次罢工事件在很大程度上取决于对管理层决策的不满。我们心怀愤怒，希望看到问责制度的健全和对相关事件的承诺，但是，什么都没有发生。有些员工怀念拉里·佩奇和谢尔盖·布林，并真心希望他们能够介入，来帮助修复谷歌这艘出了问题的船。他们非但没有这么做，还跳下了船。”

当时，谷歌人不知道的是，在谷歌，安迪·鲁宾只是性骚扰高管的其中之一。

2019年11月12日，Alphabet董事会已对高管们如何处理性骚扰和其他不当行为的指控展开调查，其中包括首席法律官David Drummond的行为。Drummond被控从2004年开始与某员工发生婚外关系，并育有一子，除此之外还与其他员工有不正当关系。

谷歌一直对此事保持沉默，只是提到了Drummond发表的一份简短声明，否认了上述指控。“除了Jennifer，我从未和任何在谷歌或Alphabet工作的人建立过关系。任何其他的指控都是不真实的。”

11月的全公司员工罢工也好，今年1月的股东起诉也罢，谷歌母公司Alphabet的首席执行官拉里·佩奇及其董事会成员都似乎有意试图掩盖高层的不当行为，甚至还给与嘉奖？

2.达到临界点的紧张关系——“你们给我闭嘴！”

长期以来，谷歌一直被视为理想的工作场所文化，提供令人羡慕的福利，如免费用餐、现场托儿以及强调透明度。但随着公司与员工之间的紧张关系不断加剧，对公司政策的不满情绪不断加剧，公司的声誉正在发生变化。

近年来，谷歌的员工就一些问题举行了抗议和组织罢工，这些问题包括该公司如何处理针对高管的性骚扰指控、气候变化方面行动不力的指控、寻求军事合同等。

上周，谷歌因涉嫌违反其数据安全政策而解雇了四名直言不讳的员工。一些员工很快指责谷歌试图压制批评者，以及工人的组织企图。

本周在旧金山，这四名前谷歌人正计划向国家劳工关系委员会提出不公平的劳工诉讼。他们将要求NLRB对谷歌进行调查。他们说，他们从事的是受法律保护的劳工组织，他们之所以提出指控，是因为他们想确保自己的解雇不会吓到谷歌的现有员工，以至于不敢发声。

针对这些指控，谷歌表示，解雇员工因为其对公司政策的“反复违反”。谷歌的一位女发言人称：“我们解雇了四名员工，他们有意且经常违反我们长期的数据安全政策，包括有系统地访问和传播其他员工的资料和工作。没有人是因为提出担忧或讨论公司的活动而被解雇。”

但这些员工否认有不当行为。

在被解雇之前，Laurence Berland是谷歌11年的老员工。“我相信我们被解雇是为了杀鸡儆猴。谷歌的意思是‘我们将孤立你、惩罚你、解雇你。’管理层试图恐吓我们，骚扰我们，让人们不敢说出我们的想法。但谷歌人不买账，他们不害怕，他们会站起来战斗。”

Rebecca Rivers认为自己被解雇是因为参与了对谷歌和政府机构之间某些合同提出质疑的请愿活动。“我认为他们想让我们闭嘴。”

3.创新的圣地，还是监视的牢笼？

今年10月，谷歌的员工指责公司领导层开发了一个内部监控工具，他们认为这个工具将被用来监控员工组织抗议和讨论劳工权利。一旦有员工创建了超过10个房间或拥有超过100个参与者的日历活动，就会被该工具自动上传报告。

谷歌发言人否认了这一说法，并表示该工具只是一个弹出式的提醒，其目的是为了应对日历和事件中垃圾邮件增加的问题，并没有员工想的那么复杂。谷歌还表示该工具已经开发了数月，并通过了标准的隐私、安全和法律审查。

对谷歌这项扩展工具的不同看法凸显了谷歌的领导层和普通员工之间日益紧张的关系。

10月21日，数十名工人在谷歌位于苏黎世的办公室举行了一场有关工人权利和工会化的活动。上个月，谷歌在匹兹堡的合同工人投票加入了美国钢铁工人联合会。在过去18个月左右的时间里，员工不断抗议领导层对性骚扰投诉的不当处理，并对一些谷歌项目发起内部抗议运动，其中包括与五角大楼签订的一份分析无人机视频的合同。

4.审查日益严格，创始人却只是沉默

种种挑战都让Alphabet和谷歌蒙上了阴影，现在，谷歌还面临着比以往任何时候还要多的监管审查。

据报道，对谷歌的反垄断调查可能不仅包括其广告业务，还包括搜索和Android。

美国和欧洲的监管机构和政界人士对该公司的规模、数据隐私惯例以及对社会的潜在影响提出了质疑。

去年9月，拉里·佩奇本该与Twitter CEO Jack Dorsey和Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）一同出席一场听证会，但佩奇最终未能现身；在此之前，欧盟对谷歌处以51亿美元罚款；俄罗斯涉嫌操纵谷歌旗下的YouTube干预2016年美国总统大选。以上种种，拉里·佩奇和谢尔盖·布林始终保持沉默。

这时候急需有人站出来承担责任。

然而此时选择皮查伊同时担任谷歌和Alphabet CEO，Alphabet的财务披露方式也引发了外界关注。

2017年，美国证券监管机构对谷歌的做法提出了质疑，Alphabet公司曾利用佩奇和皮查伊的角色分离，为其关于YouTube和谷歌拥有的其他业务的有限财务披露进行辩护。

Alphabet表示，他们公开披露的财务结果，与佩奇作为Alphabet CEO所审核的内容是一致的。监管机构没有采取进一步行动，但是该公司所采取的立场，令希望深入评估其业绩的投资人感到沮丧。

在皮查伊开始同时担任谷歌和Alphabet公司CEO之后，该公司是否会更改披露其公开财务报告的方式，Alphabet拒绝就此进行评论。

但无论如何，皮查伊的上任已成定局，面对内外交困的谷歌，且看他如何见招拆招吧。