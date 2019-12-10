Netflix狂揽金球奖30项提名：从原创到领跑只花了6年

北京时间12月10日早间消息，Netflix在今年的金球奖上收获颇丰。除了4项最佳电影提名之外，Netflix还获得了30项其他电视和电影提名。在不到10年的时间里，Netflix就成为了行业的主导者。

Netflix获得的提名遥遥领先。该公司总共获得34项提名，17项来自电影，17项来自电视。金球奖本身并不重要，但结果预示着哪些影视作品会在奥斯卡奖上获得提名。Netflix在电视和电影两大领域都成为了头号竞争者，而该公司只是从6年前才开始制作原创节目。

Netflix从2013年开始制作原创节目。《纸牌屋》、《女子监狱》和《铁杉树丛》等节目成为了吸引用户订阅的王牌内容。尽管《铁杉树丛》的热度很快下降，但《纸牌屋》和《女子监狱》证明了Netflix的原创能力。

2014年，Netflix获得了金球奖的6项提名，包括《纸牌屋》的最佳剧情片。2015年，这个数字上升到7个。

Netflix已经超出了人们的期望。这是全球最大的流媒体娱乐平台，每年都会获得更多奖项关注。与此同时，Netflix也是好莱坞最大的买家之一。该公司今年的内容预算达到150亿美元，超过几乎所有其他娱乐公司。自2015年以来，Netflix的内容预算每年都在以接近35%的速度增长。