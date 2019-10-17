Netflix第三季度营收52.45亿美元，净利同比增65%

北京时间10月17日凌晨消息，美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布财报称，该公司2019财年第三季度营收为52.45亿美元，比去年同期的39.99亿美元增长31.1%；净利润为6.65亿美元，比去年同期的4.03亿美元增长65%。Netflix第三季度业绩超出华尔街分析师预期，且新增订户人数也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾9%。

在截至9月30日的这一财季，Netflix的净利润为6.65亿美元，比去年同期的4.03亿美元增长65%；每股收益为1.47美元，高于去年同期的89美分，超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第三季度每股收益为1.03美元。

Netflix第三季度营收为52.45亿美元，比去年同期的39.99亿美元增长31.1%，大致符合分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第三季度营收为52.5亿美元。其中，Netflix第三季度美国流播放服务营收为24.13亿美元，高于去年同期的19.37亿美元；国际流播放服务营收为27.60亿美元，高于去年同期的19.73亿美元；美国本土DVD业务营收为7187.7万美元，低于去年同期的8877.7万美元。

Netflix第三季度运营利润为9.80亿美元，高于去年同期的4.81亿美元；运营利润率为18.7%，高于去年同期的12.0%。Netflix第三季度EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为11.07亿美元，高于去年同期的5.84亿美元。

Netflix第三季度用于业务运营活动的净现金为5.02亿美元，低于去年同期的6.90亿美元；自由现金流为-5.51亿美元，相比之下去年同期为-8.59亿美元。

Netflix第三季度营收成本为30.98亿美元，高于去年同期的25.31亿美元；营销支出为5.54亿美元，高于去年同期的5.10亿美元；技术和开发支出为3.80亿美元，高于去年同期的3.09亿美元；总务和行政支出为2.33亿美元，高于去年同期的1.69亿美元。

与此同时，Netflix第三季度全球新增流播放服务付费用户人数为677万人，高于去年同期的607万人，超出预期。其中，美国新增付费用户人数为52万人，低于去年同期的100万人；国际新增用户人数为626万人，高于去年同期的507万人。FactSet调查显示，分析师此前平均预期第三季度Netflix全球新增流播放服务用户人数为670万人。截至第三季度末，Netflix的全球流播放服务付费用户总数达到了1.5833亿人，相比之下截至2018财年第三季度末为1.3042亿人。

Netflix预计，2019财年第四季度公司营收将达54.42亿美元，同比增长30.0%；运营利润将达4.75亿美元，运营利润率将达8.7%；净利润将达2.32亿美元，每股收益将达0.51美元，未达分析师预期；全球流播放服务付费用户净增人数将达760万人，总数将达1.6593亿人，同比增幅为19.2%；美国净增付费用户人数将达60万人，总数将达6122万人；国际净增付费用户人数将达700万人，总数将达1.0471亿人，突破1亿人大关。据雅虎财经频道提供的数据显示，37名分析师此前平均预期Netflix第四季度每股收益将达0.81美元。

当日，Netflix股价在纳斯达克证券市场的常规交易中上涨2.03美元，报收于286.28美元，涨幅为0.71%。在随后进行的截至美国东部时间16日下午4点56分（北京时间17日凌晨4点56分）的盘后交易中，Netflix股价再度上涨26.41美元，至312.69美元，涨幅为9.23%。过去52周，Netflix的最高价为385.99美元，最低价为231.23美元。