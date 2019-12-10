投资再失败？软银出售“遛狗”创企Wag Labs股份

12月10日消息，据国外媒体报道，日本软银集团正在将所管理愿景基金持有的“遛狗”初创企业Wag Labs股份出售给原公司。据悉，愿景基金共持有这家公司近50%的股份。在软银出售股份之际，Wag Labs也正在进行裁员。

Wag Labs是一家宠物护理初创企业，让许多养宠物的人通过手机来寻找有充足时间的遛狗人。

根据当地时间周一Wag Labs发给员工的备忘录，作为协议的一部分，Wag Labs将重新获得软银所拥有的两个公司董事会席位。该公司没有透露交易条款，也没有透露裁员人数。

愿景基金的一位发言人证实了此次售股，但拒绝进一步置评。Wag Labs发言人拒绝置评。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)早些时候报道了这一消息。

去年早些时候，愿景基金向Wag Labs投资了3亿美元。Wag Labs首席执行官上个月离职，由该公司29岁的产品和伙伴关系副总裁加勒特·斯莫尔伍德(Garrett Smallwood)接替。

目前Wag Labs难以与同行Rover相竞争。只要Wag Labs削减对新客户的促销活动，其处境就变得糟糕。知情人士最近表示，Wag Labs早在今年10月份就开始寻求出售自家股份，有望达成的交易对该公司的估值将低于软银投资时的估值。一位知情人士说，Wag Labs今年早些时候有大约1亿美元现金。

斯莫尔伍德在备忘录中写道，本周的举措将有助于Wag Labs“重新聚焦于实现可持续增长”。一位知情人士周一说，该公司不打算从其他投资者手中回购股票。早期的风险投资者包括General Catalyst、Sherpa Capital和Slow Ventures。