如何做到折而不皱？摩托罗拉Razr独特屏幕铰链设计揭秘

IT之家12月10日消息 摩托罗拉早前正式发布新款RAZR 2019可折叠手机，不过由于先前三星Galaxy Fold事件导致人们对可折叠手机的耐用表现倍感质疑，不过摩托罗拉表示其花了四年优化屏幕铰链设计。近日有外媒深入摩托罗拉工厂来为大家呈现每一部RAZR 2019出厂所应受到的“考验”。

外媒曾在11月造访过摩托罗拉工厂，也有幸参观到Moto Razr铰链设计的发展过程。对于可折叠手机而言，铰链设计的好坏也决定了这台手机的最终耐用度，因为可折叠手机最常折叠的部分往往也是最脆弱的部分。摩托罗拉经过多年测试后找到了折叠屏最佳的弯曲度数，手机以这种角度折叠后不会留下永久性的折痕。





在可折叠手机方面，摩托罗拉采取了与三星完全不同的设计，摩托罗拉的方案是在屏幕两侧容纳铰链以便在手机折叠时为完美的折叠曲线留出空间。整体类似于Motorola母公司Lenovo用于其Yoga笔记本电脑的铰链设计。

与Moto Razr相比，三星 Galaxy Fold的折叠方式更像是一本书，不过折叠处还保留有较大的空间。在屏幕的打开方式上，Moto Razr 2019采用了垂直折叠的翻盖式方案，而Galaxy Fold则采用了水平对折的平板式方案。









为了防止出现较大的间隙，摩托罗拉在屏幕下方加入了横穿手机的钢板。当Razr闭合时这块钢板会滑出为显示器的泪滴式折叠方案留出空间。而打开手机后钢板会向上推靠在屏幕上来帮助其完美推平并起到支撑和加固显示屏的作用。

显示器的边缘上还装有一个独特的弹簧凸轮系统，该系统起到将屏幕完全拉平的作用。凸轮由硬化钢制成，表面涂有专用的钻石涂层以提高耐用性。这些凸轮更类似于手表上的齿轮，当手机折叠/展开时可以看到凸轮在移动。

由此来看Moto Razr完全是一款十分耐用的可折叠手机，至于其在实际生活中的使用表现仍有待时间去检验。